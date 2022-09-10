"Челси" заинтересован в Рэшфорде

Маркус Рэшфорд Новые владельцы "Челси" заинтересованы в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Как известно, контракт Рэшфорда истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Если "Юнайтед" не договорится с Маркусом о новой сделке, то может воспользоваться этой опцией, чтобы продать своего воспитанника следующим летом.

Ряд европейских клубов внимательно следят за ситуацией вокруг Рэшфорда, который, наверняка, и сам задумывался о смене обстановки в свете провального прошлого сезона.

Ранее пресса сообщала, что интерес к Маркусу проявляет ПСЖ. А итальянская газета La Repubblica причисляет к числу претендентов на игрока сборной Англии "Челси" и "Атлетико".

Сообщается, что новых владельцев клуба со "Стэфорд Бридж" не страшат аппетиты Рэшфорда по зарплате — Маркус рассчитывает на 10.5 млн. фунтов в год.

Однако в данный момент приоритет Рэшфорда — остаться в "Юнайтед". Маркус добился определенных успехов в последних матчах, и дальнейшее течение сезона поможет ему определиться со своим будущим.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2022 14:00

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  1. mancunia-planet 10.09.2022 15:12 # mancunia-planet
    Было бы охуенно избавиться, но вряд ли продадут.

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  2. skydreams 10.09.2022 14:44 # skydreams
    начинаю думать, что на владельцев челси пришли дауны(

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  3. closer 10.09.2022 14:38 # closer
    Ахаха
    Шершам по губам они получат
    Ахахахахахах
    Хехехехех

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  4. oldtrafford 10.09.2022 14:04 # oldtrafford
    В чем проблема договриться с воспитанником. Всякий мусор уже 11 лет подписывают за дикие деньги, а на своего не могут найти

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  5. chelsea88 10.09.2022 14:04 # chelsea88
    Далбоё6ы 6лядь.

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