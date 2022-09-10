"Челси" заинтересован в Рэшфорде

Новые владельцы "Челси" заинтересованы в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Как известно, контракт Рэшфорда истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Если "Юнайтед" не договорится с Маркусом о новой сделке, то может воспользоваться этой опцией, чтобы продать своего воспитанника следующим летом.



Ряд европейских клубов внимательно следят за ситуацией вокруг Рэшфорда, который, наверняка, и сам задумывался о смене обстановки в свете провального прошлого сезона.



Ранее пресса сообщала, что интерес к Маркусу проявляет ПСЖ. А итальянская газета La Repubblica причисляет к числу претендентов на игрока сборной Англии "Челси" и "Атлетико".



Сообщается, что новых владельцев клуба со "Стэфорд Бридж" не страшат аппетиты Рэшфорда по зарплате — Маркус рассчитывает на 10.5 млн. фунтов в год.



Однако в данный момент приоритет Рэшфорда — остаться в "Юнайтед". Маркус добился определенных успехов в последних матчах, и дальнейшее течение сезона поможет ему определиться со своим будущим.