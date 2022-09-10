"Челси" заинтересован в Рэшфорде
Новые владельцы "Челси" заинтересованы в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.
Как известно, контракт Рэшфорда истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Если "Юнайтед" не договорится с Маркусом о новой сделке, то может воспользоваться этой опцией, чтобы продать своего воспитанника следующим летом.
Ряд европейских клубов внимательно следят за ситуацией вокруг Рэшфорда, который, наверняка, и сам задумывался о смене обстановки в свете провального прошлого сезона.
Ранее пресса сообщала, что интерес к Маркусу проявляет ПСЖ. А итальянская газета La Repubblica причисляет к числу претендентов на игрока сборной Англии "Челси" и "Атлетико".
Сообщается, что новых владельцев клуба со "Стэфорд Бридж" не страшат аппетиты Рэшфорда по зарплате — Маркус рассчитывает на 10.5 млн. фунтов в год.
Однако в данный момент приоритет Рэшфорда — остаться в "Юнайтед". Маркус добился определенных успехов в последних матчах, и дальнейшее течение сезона поможет ему определиться со своим будущим.
10.09.2022 14:00
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Было бы охуенно избавиться, но вряд ли продадут.
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начинаю думать, что на владельцев челси пришли дауны(
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Ахаха
Шершам по губам они получат
Ахахахахахах
Хехехехех
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В чем проблема договриться с воспитанником. Всякий мусор уже 11 лет подписывают за дикие деньги, а на своего не могут найти
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Далбоё6ы 6лядь.
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