Директор "Майнца" раскритиковал Бели за увольнение Тухеля

Спортивный директор "Майнца" Кристиан Хайдель раскритиковал владельца "Челси" Тодда Бели за увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Хайделю довелось поработать вместе с Тухелем в свой первый период в "Майнце", поэтому Кристиан недоумевает, как "Челси" столь поспешно избавился от тренера такого высокого калибра.



По мнению Хайделя, Бели плохо разбирается в футболе и обязательно пожалеет о решении уволить Тухеля.



"Его увольнение льет воду на мельницу для тех, кто выступает против инвесторов в футболе. Это было чисто инвесторское решение".



"Кое-кто не имеет представления о футболе и думал, что шестое место — это недостаточно хорошо, поэтому сказал: "Давайте попробуем другого тренера".



"Это случилось спустя только шесть матчей, и я не нахожу этому другого объяснения. Но "Челси" горько пожалеет об этом решении — они не найдут другого столь хорошего тренера так быстро", — сообщил Хайдель Bild.