Директор "Майнца" раскритиковал Бели за увольнение Тухеля
Спортивный директор "Майнца" Кристиан Хайдель раскритиковал владельца "Челси" Тодда Бели за увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера.
Хайделю довелось поработать вместе с Тухелем в свой первый период в "Майнце", поэтому Кристиан недоумевает, как "Челси" столь поспешно избавился от тренера такого высокого калибра.
По мнению Хайделя, Бели плохо разбирается в футболе и обязательно пожалеет о решении уволить Тухеля.
"Его увольнение льет воду на мельницу для тех, кто выступает против инвесторов в футболе. Это было чисто инвесторское решение".
"Кое-кто не имеет представления о футболе и думал, что шестое место — это недостаточно хорошо, поэтому сказал: "Давайте попробуем другого тренера".
"Это случилось спустя только шесть матчей, и я не нахожу этому другого объяснения. Но "Челси" горько пожалеет об этом решении — они не найдут другого столь хорошего тренера так быстро", — сообщил Хайдель Bild.
10.09.2022 13:00
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Последние комментарии:
Это правда
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Непонятно.. и в Боруссии, и в ПСЖ у него кризис наступал через пару лет. Сейчас вот тоже. Никто не знает что было бы лучше, но Поттер это кринж какой-то
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Боэлян!
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