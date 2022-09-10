Директор "Майнца" раскритиковал Бели за увольнение Тухеля

Томас Тухель Спортивный директор "Майнца" Кристиан Хайдель раскритиковал владельца "Челси" Тодда Бели за увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Хайделю довелось поработать вместе с Тухелем в свой первый период в "Майнце", поэтому Кристиан недоумевает, как "Челси" столь поспешно избавился от тренера такого высокого калибра.

По мнению Хайделя, Бели плохо разбирается в футболе и обязательно пожалеет о решении уволить Тухеля.

"Его увольнение льет воду на мельницу для тех, кто выступает против инвесторов в футболе. Это было чисто инвесторское решение".

"Кое-кто не имеет представления о футболе и думал, что шестое место — это недостаточно хорошо, поэтому сказал: "Давайте попробуем другого тренера".

"Это случилось спустя только шесть матчей, и я не нахожу этому другого объяснения. Но "Челси" горько пожалеет об этом решении — они не найдут другого столь хорошего тренера так быстро", — сообщил Хайдель Bild.


Метки Бели, Майнц, тренеры, Тухель, Хайдель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2022 13:00

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  1. meshuggah 10.09.2022 13:12 # meshuggah
    Это правда

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  2. ganinilyha 10.09.2022 13:10 # ganinilyha
    Непонятно.. и в Боруссии, и в ПСЖ у него кризис наступал через пару лет. Сейчас вот тоже. Никто не знает что было бы лучше, но Поттер это кринж какой-то

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  3. slash-lfc 10.09.2022 13:05 # slash-lfc
    Боэлян!

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