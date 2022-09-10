Холанд не шокирован стартом своей карьеры в "Сити"
Нападающий Эрлинг Холанд заявил, что не шокирован стартом своей карьеры в "Манчестер Сити".
Купленный у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов Холанд забил 12 голов в своих первых семи матчах за "Сити", включая два хет-трика подряд.
10 из этих 12 голов приходятся на Премьер-Лигу, где прежде еще никому из новичков не удавалось стартовать так резво, однако 22-летний норвежец не сильно этому удивляется.
"Конечно, я слегка удивлен, но это не стало большим шоком, нет. Потому что я знаю свои собственные качества, а также то, что я перешел в хорошую команду. Здесь так много хороших игроков".
"Это красивый клуб с действительно хорошими людьми. Я обожаю играть на этом стадионе, и мы уже пережили ряд хороших моментов вместе", — сообщил Холанд Telemundo Sports.
10.09.2022 12:00
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Последние комментарии:
He is not shock He is suck
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КОРОЛЬ!!!
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Это ж АПЛ, игру этого гаврика за пару месяцев изучат и научатся против него играть. Плюс в АПЛ хватает костоломов, которые с удовольствием поработают на его здоровьем.) Думаю, максимум до боксинг дэй Холланд еще покуражится, а там...)
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Как кто то тут из братишка писал ранее... рекорд Ширера падёт.
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Этот сукинсын просто машина!
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His form is really impressive right now,but im still waiting to see,how City will play against top clubs.
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