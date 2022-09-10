Холанд не шокирован стартом своей карьеры в "Сити"

Эрлинг Холанд Нападающий Эрлинг Холанд заявил, что не шокирован стартом своей карьеры в "Манчестер Сити".

Купленный у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов Холанд забил 12 голов в своих первых семи матчах за "Сити", включая два хет-трика подряд.

10 из этих 12 голов приходятся на Премьер-Лигу, где прежде еще никому из новичков не удавалось стартовать так резво, однако 22-летний норвежец не сильно этому удивляется.

"Конечно, я слегка удивлен, но это не стало большим шоком, нет. Потому что я знаю свои собственные качества, а также то, что я перешел в хорошую команду. Здесь так много хороших игроков".

"Это красивый клуб с действительно хорошими людьми. Я обожаю играть на этом стадионе, и мы уже пережили ряд хороших моментов вместе", — сообщил Холанд Telemundo Sports.



Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 10.09.2022 13:15 # lexa-arsenal
    He is not shock He is suck

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  2. kukuruzzo 10.09.2022 13:05 # kukuruzzo
    КОРОЛЬ!!!

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  3. kedr 10.09.2022 12:17 # kedr
    Это ж АПЛ, игру этого гаврика за пару месяцев изучат и научатся против него играть. Плюс в АПЛ хватает костоломов, которые с удовольствием поработают на его здоровьем.) Думаю, максимум до боксинг дэй Холланд еще покуражится, а там...)

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  4. sexan 10.09.2022 12:16 # sexan
    Как кто то тут из братишка писал ранее... рекорд Ширера падёт.

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  5. mancunia-planet 10.09.2022 12:07 # mancunia-planet
    Этот сукинсын просто машина!

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  6. jirrort 10.09.2022 12:05 # jirrort
    His form is really impressive right now,but im still waiting to see,how City will play against top clubs.

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