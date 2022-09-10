Холанд не шокирован стартом своей карьеры в "Сити"

Нападающий Эрлинг Холанд заявил, что не шокирован стартом своей карьеры в "Манчестер Сити".

Купленный у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов Холанд забил 12 голов в своих первых семи матчах за "Сити", включая два хет-трика подряд.



10 из этих 12 голов приходятся на Премьер-Лигу, где прежде еще никому из новичков не удавалось стартовать так резво, однако 22-летний норвежец не сильно этому удивляется.



"Конечно, я слегка удивлен, но это не стало большим шоком, нет. Потому что я знаю свои собственные качества, а также то, что я перешел в хорошую команду. Здесь так много хороших игроков".



"Это красивый клуб с действительно хорошими людьми. Я обожаю играть на этом стадионе, и мы уже пережили ряд хороших моментов вместе", — сообщил Холанд Telemundo Sports.