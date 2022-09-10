"Барселона" готова вернуться за Силвой в январе

"Барселона" сохраняет интерес к Бернарду Силве и может вернуться за полузащитником "Манчестер Сити" уже в январе.

Силва был целью для "Барселоны" еще минувшим летом. И хотя Бернарду был открыт к переходу в каталонский клуб, сделка не состоялась.



И так крупно потратившись на других игроков, "Барселона" просто не нашла денег еще и на Силву, а также не имела возможности найти ему место в своей зарплатной ведомости.



Однако сейчас Ла Лига увеличила потолок зарплат до 490 миллионов фунтов, и это позволяет "Барселоне" предпринять новую попытку заполучить 28-летнего игрока сборной Португалии, сообщает Sport.