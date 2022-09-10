"Барселона" готова вернуться за Силвой в январе
"Барселона" сохраняет интерес к Бернарду Силве и может вернуться за полузащитником "Манчестер Сити" уже в январе.
Силва был целью для "Барселоны" еще минувшим летом. И хотя Бернарду был открыт к переходу в каталонский клуб, сделка не состоялась.
И так крупно потратившись на других игроков, "Барселона" просто не нашла денег еще и на Силву, а также не имела возможности найти ему место в своей зарплатной ведомости.
Однако сейчас Ла Лига увеличила потолок зарплат до 490 миллионов фунтов, и это позволяет "Барселоне" предпринять новую попытку заполучить 28-летнего игрока сборной Португалии, сообщает Sport.
10.09.2022 11:00
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Если бы Барса так сильно его хотела, то первым делом брала бы его! А так даже на месте игрока как то не очень слышать что тебя уже 2 сезона очень хотят купить но все ни как)))
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