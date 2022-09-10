Фелиш ничего не знает об интересе "Юнайтед"

Жоау Фелиш Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш прокомментировал слухи о попытке "Манчестер Юнайтед" купить его летом.

В прошлом месяце появились слухи что "Юнайтед", отчаянно искавший себе нападающего, предложил 110 миллионов фунтов за 22-летнего Фелиша.

Однако сам Жоау ничего об этом не знает и совершенно не грустит, что остался в Мадриде.

"Я ничего такого не слышал, а если там что-то и было, то это дело президента. Как видите, я здесь", — сообщил Фелиш Marca.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Фелиш

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2022 10:00

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