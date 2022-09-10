Санья уверен, что Лигу Чемпионов выиграет "Сити" или ПСЖ
Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья считает, что только одна команда может помешать "горожанам" выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.
По мнению Санья, вторым большим фаворитом Лиги Чемпионов является ПСЖ. И хотя ни "Сити", ни парижане прежде никогда не выигрывали элитный европейский турнир, Бакари верит, что в этом сезоне история будет переписана.
"На мой взгляд, это будет "Манчестер Сити" или ПСЖ. Надеюсь, они не сыграют друг с другом до финала, потому что это был бы удивительный финал. Этот матч был бы безумием".
"Обе команды обладают удивительными игрокам. Неймар, Мбаппе, Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд — они всегда на уровне, они так стабильны. На мой взгляд, эти две команды выделяются, и она из них впервые выиграет Лигу Чемпионов", — цитирует Санья Manchester Evening News.
10.09.2022 09:00
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