Санья уверен, что Лигу Чемпионов выиграет "Сити" или ПСЖ

Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья считает, что только одна команда может помешать "горожанам" выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

По мнению Санья, вторым большим фаворитом Лиги Чемпионов является ПСЖ. И хотя ни "Сити", ни парижане прежде никогда не выигрывали элитный европейский турнир, Бакари верит, что в этом сезоне история будет переписана.



"На мой взгляд, это будет "Манчестер Сити" или ПСЖ. Надеюсь, они не сыграют друг с другом до финала, потому что это был бы удивительный финал. Этот матч был бы безумием".



"Обе команды обладают удивительными игрокам. Неймар, Мбаппе, Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд — они всегда на уровне, они так стабильны. На мой взгляд, эти две команды выделяются, и она из них впервые выиграет Лигу Чемпионов", — цитирует Санья Manchester Evening News.