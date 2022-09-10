Мерсон считает, что "Челси" может пожалеть об увольнении Тухеля

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Челси" может пожалеть об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера.

Отработав 20 месяцев на "Стэмфорд Бридж", в минувшую среду Тухель был уволен со своего поста. По мнению Мерсона, в лице Томаса "Челси" лишился "элитного тренера", который имеет опыт работы с большими командами и большими игроками, а это редкое качество.



"В мире есть не так много элитных тренеров. "Челси" обладал одним из таковых. Он выиграл Лигу Чемпионов. Он тренировал команды топ-уровня. На мой взгляд, он является тренером топ-уровня, и они его отпустили".



"В случае с Микелем Артетой на "Олд Траффорд" недавно мы убедились, в чем разница. Элитный тренер никогда бы не сделал то, что сделал он (тройную замну на 75-й минуте, убрав с поля Эдегора, Зинченко и Локонгу)".



"Немногим раньше я наблюдал, как "Тоттенхэм" был разрываем в клочья "Вулверхэмптоном" в первом тайме. Они прибавили во втором тайме, и была только одна команда, которой было суждено одержать победу, и это "Тоттенхэм". Потому что у них есть элитный тренер, который умеет менять игру. Он обладает этим видением".



"На мой взгляд, тебе нужен элитный тренер, чтобы тренировать элитных игроков. Ты же не покупаешь скаковую лошадь за миллионов фунтов, чтобы отдать ее для тренировок парню из деревенской конюшни", — сообщил Мерсон Sky Sports.