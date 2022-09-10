Ван дер Сар упрекнул Тен Хага за трансферный рейд на "Аякс"
Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван де Сар заявил, что не может сказать спасибо главному тренеру "Манчестер Юнайтед" за кучу денег, вырученных за защитника Лисандро Мартинеса и вингера Антони.
Минувшим летом "Юнайтед" приобрел Мартинеса и Антони у "Аякса" по сделкам стоимостью 56.7 и 86 миллионов фунтов, соответственно. Оба игрока последовали за Тен Хагом из Амстердама в Манчестер.
Ван дер Сар признает, что "Аякс" всегда будет терять лучших игроков, однако в данном случае Эдвин не может сказать, что Тен Хаг помог своему бывшему клубу.
"Аяксу" всегда сужден отыскивать и развивать очень хороших игроков, молодых игроков. Если они хотят сделать следующий шаг, они всегда уезжают в Англию, Германию, Испанию или вроде того".
"Конечно, мы лишились Эрика. Мы понимали, что теряем отличного тренера. И да, он не помогает нам".
"Конечно, он забрал двух наших лучших игроков, и мы заключили хорошие сделки по ним. Такова судьба "Аякса" в некотором смысле", — сообщил Ван дер Сар BT Sport.
10.09.2022 07:00
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