Антони: "красный дьявол" из бразильского "ада"

Трансфер Антони в "Манчестер Юнайтед", а точнее сумма, уплаченная за него "красными дьяволами", удивили многих. Но Эрик Тен Хаг, настоявший на покупке вингера "Аякса" практически за "любые деньги" понимает, что потенциал бразильца огромен, и в данном случае игра стоит свеч.

В начале 2019 года Антони мог отправиться на предсезонный тур по США с первой командой "Сан-Паулу" и сыграть против таких клубов, как "Айнтрахт" и "Аякс", но вместо этого он совершил нелогичный поступок, который навсегда изменил его карьеру.



Несмотря на то, что предыдущие месяцы он тренировался со взрослой командой, молодой вингер не стал колебаться, когда совет директоров "Сан-Паулу" предложил ему отправиться обратно в команду U-20, чтобы принять участие в Кубке Сан-Паулу — главном молодежном соревновании Бразилии. Там он заявил о себе всему миру, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач в победной для "Сан-Паулу" кампании.



"Это был поворотный момент для него", — сказал BBC Sport бывший исполнительный директор "Сан-Паулу" Алешандре Пассаро. "В отличие от других детей, которые возвращаются в юношескую команду и видят в этом шаг назад, он сразу принял это, даже если это означало, что он пропустит поездку, которую с нетерпением ждало большинство игроков".



"Он всегда был очень скромным парнем, и его не заботило это — а только то, что могло улучшить его игру. Он блистал в том сезоне и стал тем игроком, которым мы все восхищаемся сейчас. Вскоре "Аякс" начал интересоваться ним. В 2018 году они предлагали за него 3 миллиона евро и были готовы заплатить больше, но мы поспешили включить в сделку с ними пункт о 20% прибыли со последующей перепродажи, так как были уверены, что он достигнет высокого уровня".



Пассаро оказался прав как никогда. Антони сразу же заиграл в "Аяксе", забив 47 голов во всех соревнованиях и за два сезона в Европе убедил "Манчестер Юнайтед" заплатить за него 80.75 миллионов фунтов в качестве первоначального взноса плюс бонусы на 4.25 млн. фунтов, чтобы немедленно подписать игрока.



22-летний футболист стал четвертым по дороговизне подписанием в истории Премьер-Лиги — после трансферов Поля Погба в "Юнайтед", Ромелу Лукаку в "Челси" и Джека Грилиша в "Манчестер Сити". Это намного больше того, что он мог себе представить, когда решил пропустить поездку в США, чтобы сыграть на молодежном Кубке Сан-Паулу и получить больше игрового времени.



То, что Антони забрался так далеко, свидетельствует о его самоотверженности и настойчивости. Выросший в фавеле под названием Inferninho (что переводится как "Маленький ад") — одном из самых опасных мест на окраине Сан-Паулу Осаско, он часто видел торговцев наркотиками, преступников, убегавших от полиции и людей, которых убивали рядом с его домом.



Неудивительно, что после того, как он стал свидетелем всего этого, его больше ничего не пугает. Даже голод, который пришлось терпеть в детстве, когда он пытался стать футболистом, чтобы выбраться из тотальной бедности. Всякий раз, когда его спрашивают о давлении в карьере, игрок сборной Бразилии не может не улыбаться.



"Настоящее давление было, кода я жил в фавеле и уходил в школу в девять утра, не зная, смогу ли я поесть до девяти вечера. Вот это определенно давление. В других ситуациях можно адаптироваться", — говорит Антони.



В своем восхождении к вершине он никогда не забывал о тех, кто был с ним с те дни. "Мы несколько раз продлевали с ним контракт в "Сан-Паулу", и каждый раз он приводил на подписание соглашения всю семью: мать, отца, брата, сестру, всех подряд. Это решение всегда было связано с его семьей", — вспоминает Пассаро.



Сейчас Антони — намного более сильный футболист, набравший во время пандемии семь килограммов мышечной массы. Он должен попасть в заявку сборной Бразилии на Чемпионат Мира в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре.



Босс "селесао" Тите приветствовал его "бархатные ноги", но Антони смог победить Неймара во внутрикомандном соревновании на скорость и навыки дриблинга. Суперзвезде ПСЖ даже пришлось защищать Антони, когда вингера обвинили в передержке мяча. "Нет, пусть пацан плюет на все и занимается своим делом!" — так Неймар отреагировал на критику в адрес Антони.



Антони повезло в том, что в "Манчестер Юнайтед" он будет работать с Эриком Тен Хагом — менеджером, с которым он провел два года в "Аяксе". Именно он причастен к тому, что Антони стал прогрессировать невероятными темпами после прибытия в Европу и превратился в очень обучаемого и тактически грамотного игрока.



Теперь им вместе предстоит покорять "Олд Траффорд". Эрик Тен Хаг сделал очень обязывающую ставку, когда настоял на подписании Антони, так как трансфер этого игрока — выполнение желания тренера, и именно тренеру отвечать за раскрытие его таланта. Понятное дело, что отбить ту сумму, которую заплатили за бразильца, сразу будет непросто, но нынешний рынок в целом очень нестабилен и многим большим клубам приходится переплачивать за игроков, которых очень хотят заполучить тренеры.



22-летний бразилец умеет менять ход игры, и Тен Хаг считает, что игроку еще далеко до полного раскрытия своего потенциала. Тренер сборной Бразилии Тите даже сравнил Антони с Неймаром с точки зрения набора навыков — и за два года в Нидерландах он продемонстрировал свой набор приемов, чтобы стать ключевым игроком в двух подряд титулах "Аякса". Он еще не является прирожденным бомбардиром, но у него есть возможность вскрывать защиту благодаря своим ослепительно быстрым ногам и прямолинейному стилю игры.



Только время покажет, стоит ли Антони заплаченных за него денег, но Тен Хаг хорошо его знает и готов поставить свою репутацию на кон, лишь бы его суждения оказались верными.



Гари Невилл назвал рынок Нидерландов неточным, и "Юнайтед" заплатил за это цену в прошлом. В то время, как Яап Стам и Рууд Ван Нистелрой добились огромных успехов после смены Нидерландов на Англию, Мемфис Депай столкнулся с трудностями после своего громкого перехода из ПСВ.



Но главное преимущество "Юнайтед" заключается в том, что Тен Хаг так тесно сотрудничал с Антони в недавнем прошлом. Он определил качества, которые, по его мнению, могут быть актуальны и в Премьер-Лиге, и не сомневается в его темпераменте и в том, сможет ли игрок справиться с давлением такого большого трансфера. Но нет никаких гарантий. Если Тен Хаг прав, его ценность в ближайшие годы возрастет.



"Может показаться, что ему всего лишь 22 года, и он мальчишка, для которого все развивается слишком быстро, что у него мало опыта. Но я могу сказать вам одно — каждый тренер, который работал с ним, не хотел с ним расставаться. Я понимаю тен Хага — у него была возможность продолжить сотрудничество с Антони, и он сделал для этого все возможное", — говорит Пассаро.



"У тен Хага другое восприятие Антони, потому что он знает его феномен в повседневной работе и знает, какие невероятные вещи он способен проделывать с мячом, насколько он талантлив".



"Он из тех игроков, которые вам нужны — и что самое главное — которые не доставляют проблем. Совершенно очевидно, что такие клубы, как "Манчестер Сити" или "Тоттенхэм" не заплатили бы за него те деньги, что отдал "Юнайтед", но Тен Хаг знает, что получает, потому что он как никто другой причастен к раскрытию его таланта и знает его истинный потенциал".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru