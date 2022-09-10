Тебас готовит жалобу в УЕФА на Премьер-Лигу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас готовит жалобу в УЕФА насчет огромных трат клубов Премьер-Лиги.

Клубы Премьер-Лиги едва завершили летнее трансферное окно, потратив на новых игроков рекордные для себя 2 миллиарда фунтов без малого — против 404 млн. фунтов Ла Лиги.



Если говорить о чистых расходах, где из покупок вычтены продажи, то для клубов Премьер-Лиги они составили 1,352 млн. евро против 52.4 млн. фунтов Ла Лиги.



13 из 20 самых потратившихся летом в Европе клубов оказались из Премьер-Лиги, причем "Челси" инвестировал в укрепление состава рекордные для мирового футбола 273 млн. фунтов. В этой топ-20 Ла Лига представлена только "Барселоной".



Теперь Тебас обвиняет клубы Премьер-Лиги в "трансферной инфляции" и "неразумных тратах", готовя свою жалобу в УЕФА.



"Премьер-Лига зарабатывает в 1.8 раза больше, чем Ла Лига или Бундеслига, но их чистые траты в 20 раз больше, чем у испанской лиги, где очень хороший финансовый контроль".



"Порой происходящее там не имеет смысла. Клубы вроде "Манчестер Сити" легко достают чековую книжку и платят большие деньги за игроков. Даже клубы Премьер-Лиги отразили убыток в 3 миллиарда евро за последние пять лет. В отличие от Ла Лиги, владельцы клубов Премьер-Лиги компенсируют эти расходы".



"Владельцы клубов Ла Лиги вложили 277 миллионов евро. В Премьер-Лиге — 2376 миллионов евро, включая займы. В Чемпионшипе — 1385 миллионов евро. Это было бы нормально, если бы они приглашали только вдвое больше игроков, чем мы, но они превосходят нас кратно. Это возможно только в том случае, если владельцы обращаются к своей чековой книжке, а это уже другая модель".



"Я знаю, что Премьер-Лига ограничивает убыток 108 миллионами фунтов, но разве мы хотим эти неустойчивые модели? Что случится, если владельцы перестанут тратить деньги? Мы позволили этим шейхам и большим компаниям купить наши клубы. В результате ПСЖ может прокачать больше газа, когда им нужно купить больше игроков".



"Футбольная индустрия изменилась так сильно и здесь стало гораздо больше денег. Если не контролировать это, мы поставим саму индустрию под угрозу. Ла Лига и Бундеслига — самые устойчивые соревнования — должны по-настоящему сражаться за устойчивость", — цитирует Тебаса Evening Standard.