Клубы Премьер-Лиги опасаются отмены 8-го тура

Клубы Премьер-Лиги опасается, что отменой матчей ближайшего тура дело не ограничится.

В пятницу утром руководство Премьер-Лиги провело встречу с 20 своими клубами в Лондоне, настойчиво рекомендовав не играть матчи 7-го тура в связи с кончиной королевы Елизаветы II.



Как сообщает The Guardian, некоторые клубы выразили мнение, что было бы лучше почтить память умершего монарха во время матчей, но в конце концов все согласились отложить 7-й тур.



План Премьер-Лиги предполагает проведение следующего, 8-го, тура в уикенд 16-18 сентября, однако на понедельник, 19 сентября, назначены похороны Елизаветы II, что потребует огромных усилий полиции.



Кроме того, на это накладывается забастовка работников железной дороги, из-за чего Премьер-Лига уже отложила матч между "Брайтоном" и "Кристал Пэлас" 17 сентября.



С учетом всего этого клубы Премьер-Лиги опасаются, что из соображений безопасности и логистических причин 8-й тур может оказаться под угрозой, предпочитая сыграть хотя бы часть матчей, чем не играть тур вовсе.



Два отложенных тура стали бы огромной проблемой для клубов, учитывая чрезвычайно плотное расписание сезона ввиду паузы на ЧМ-2022 в Катаре.