МЮ забраковал Поттера из-за отсутствия опыта в Лиге Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" рассматривал возможность приглашения Грэма Поттера на должность главного тренера, но отверг англичанин из-за отсутствия опыта выступлений в Лиге Чемпионов.

Как известно, "Юнайтед" находился в поисках постоянного рулевого с ноября 2021, когда "красные дьяволы" попрощались с Оле Гуннаром Сульшером.



В итоге "Юнайтед" сделал выбор в пользу Эрика Тен Хага, который прежде никогда не работал в Премьер-Лиге, но был привлекателен солидным опытом выступлений в Лиге Чемпионов с "Аяксом".



Daily Mail может подтвердить, что в то время в шорт-листе "Юнайтед" значился и Поттер, блестяще себя проявивший в "Брайтоне", однако отсутствие опыта в элитном европейском соревновании стало жирным минусом Грэма в глазах "дьяволов".



Весьма иронично, что по итогам сезона 2021/22 "Юнайтед" не попал в Лигу Чемпионов, поэтому опыт баталий с европейскими грандами Тен Хага пока не востребован.