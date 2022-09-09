МЮ забраковал Поттера из-за отсутствия опыта в Лиге Чемпионов

Грэм Поттер "Манчестер Юнайтед" рассматривал возможность приглашения Грэма Поттера на должность главного тренера, но отверг англичанин из-за отсутствия опыта выступлений в Лиге Чемпионов.

Как известно, "Юнайтед" находился в поисках постоянного рулевого с ноября 2021, когда "красные дьяволы" попрощались с Оле Гуннаром Сульшером.

В итоге "Юнайтед" сделал выбор в пользу Эрика Тен Хага, который прежде никогда не работал в Премьер-Лиге, но был привлекателен солидным опытом выступлений в Лиге Чемпионов с "Аяксом".

Daily Mail может подтвердить, что в то время в шорт-листе "Юнайтед" значился и Поттер, блестяще себя проявивший в "Брайтоне", однако отсутствие опыта в элитном европейском соревновании стало жирным минусом Грэма в глазах "дьяволов".

Весьма иронично, что по итогам сезона 2021/22 "Юнайтед" не попал в Лигу Чемпионов, поэтому опыт баталий с европейскими грандами Тен Хага пока не востребован.


Метки Манчестер Юнайтед, Поттер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 22:00

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  1. vinnipooh 09.09.2022 22:57 # vinnipooh
    правильно сделал мю пусть челси давится этим говняным тренером поцем грэмом

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  2. homer-simpson 09.09.2022 22:07 # homer-simpson
    Весьма иронично, что по итогам сезона 2021/22 "Юнайтед" не попал в Лигу Чемпионов, поэтому опыт баталий с европейскими грандами Тен Хага пока не востребован

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