Невилл обвинил Глэйзеров в "панических покупках"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл обвинил владельцев клуба с "Олд Траффорд" Глэйзеров в "панических покупках".

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Юнайтед" потратил около 150 миллионов фунтов на полузащитника Каземиро и вингера Антони.



Невилл убежден, что изначально Глэйзеры не планировали расходовать так много денег, но были вынуждены это сделать, чтобы "задобрить фанатов".



"Манчестер Юнайтед" хотел потратить 130-140 миллионов фунтов летом. В итоге они потратили 230 миллионов фунтов".



"Конечно, мы уже наблюдали подобное прежде с семьей Глэйзеров — куча проблем, нарастающие протесты, и они инвестируют деньги, чтобы попытаться задобрить фанатов, фактически совершая панические покупки", — цитирует Невилла Manchester Evening News.