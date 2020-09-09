Невилл обвинил Глэйзеров в "панических покупках"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл обвинил владельцев клуба с "Олд Траффорд" Глэйзеров в "панических покупках".
Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Юнайтед" потратил около 150 миллионов фунтов на полузащитника Каземиро и вингера Антони.
Невилл убежден, что изначально Глэйзеры не планировали расходовать так много денег, но были вынуждены это сделать, чтобы "задобрить фанатов".
"Манчестер Юнайтед" хотел потратить 130-140 миллионов фунтов летом. В итоге они потратили 230 миллионов фунтов".
"Конечно, мы уже наблюдали подобное прежде с семьей Глэйзеров — куча проблем, нарастающие протесты, и они инвестируют деньги, чтобы попытаться задобрить фанатов, фактически совершая панические покупки", — цитирует Невилла Manchester Evening News.
09.09.2022 21:00
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