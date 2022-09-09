Трое Габриэлей из "Арсенала" не вызваны в сборную Бразилии

Габриэль Магальяэс, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус не были приглашены в сборную Бразилии на матчи против Ганы и Туниса.

Все трое Габриэлей находятся на ведущих ролях в "Арсенале" в этом сезоне, поэтому главный тренер бразильской сборной Тите решил не вызывать "канониров" на предстоящие матчи, которые носят характер товарищеских.



Таким образом, эта тройка сможет избежать утомительных переездов и риска получить травму. Тем не менее, представители "Арсенала" должны попасть в заявку бразильцев на ЧМ-2022 в Катаре.



Зато — если говорить о представителях клубов Премьер-Лиги — Тите вызвал Алиссона, Фабиньо и Роберто Фирмино из "Ливерпуля", Фреда с Каземиро из "Манчестер Юнайтед", Бруно Гимараэса из "Ньюкасла", Эдерсона из "Манчестер Сити", Тиаго Силву из "Челси" и даже Филиппе Коутиньо из "Астон Виллы", сообщает Daily Mail.



Добавим, матчи против Ганы в Гавре 23 сентября и против Туниса в Париже тремя днями позже станут последними для бразильцев перед мировым первенством.