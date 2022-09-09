Трое Габриэлей из "Арсенала" не вызваны в сборную Бразилии
Габриэль Магальяэс, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус не были приглашены в сборную Бразилии на матчи против Ганы и Туниса.
Все трое Габриэлей находятся на ведущих ролях в "Арсенале" в этом сезоне, поэтому главный тренер бразильской сборной Тите решил не вызывать "канониров" на предстоящие матчи, которые носят характер товарищеских.
Таким образом, эта тройка сможет избежать утомительных переездов и риска получить травму. Тем не менее, представители "Арсенала" должны попасть в заявку бразильцев на ЧМ-2022 в Катаре.
Зато — если говорить о представителях клубов Премьер-Лиги — Тите вызвал Алиссона, Фабиньо и Роберто Фирмино из "Ливерпуля", Фреда с Каземиро из "Манчестер Юнайтед", Бруно Гимараэса из "Ньюкасла", Эдерсона из "Манчестер Сити", Тиаго Силву из "Челси" и даже Филиппе Коутиньо из "Астон Виллы", сообщает Daily Mail.
Добавим, матчи против Ганы в Гавре 23 сентября и против Туниса в Париже тремя днями позже станут последними для бразильцев перед мировым первенством.
09.09.2022 20:00
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Последние комментарии:
Последние матчи перед ЧМ, если не наигрывать сейчас состав, то когда? Только в Жезусе есть вера, остальные 2 Не уровень сборной Бразилии, там есть сильнее игроки
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3 young guys , who are considered as top players by arsenal fans,are not called up to the national team,while old guy from Chelsea Thiago Silva is still one of the most valuable players in the Brazilian squad. Feel the difference.
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Это отличная новость, пусть парни отдохнут) И так график бешенный
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понятен подход. хз написал коммент со словом "понятно"
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Понятно же что Эду зарешал, что бы на товарняк не вызывали
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Понятное дело, нафиг игроков из никчёмного вулвича вызывать.
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