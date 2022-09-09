"Челси" не уволит Поттера, даже если не попадет в топ-4
"Челси" готов быть терпеливым с Грэмом Поттером и не уволит своего нового главного тренера, даже если завершит этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.
Накануне Поттер официально возглавил "Челси", заключив с лондонским клубом контракт аж на пять лет.
Столь внушительный по тренерским меркам срок контракта свидетельствует о том, что Грэм будет работать на долгосрочную перспективу.
Такого рода подход не является чем-то новым для владельца "Челси" Тодда Бели, который сменил лишь раз поменял тренера в своей бейсбольной команде "ЛА Доджерс" за последние 10 лет.
Как утверждает talkSPORT, даже непопадание в Лигу Чемпионов не будет приговором для Поттера, если боссы клуба будут чувствовать, что "синие" движутся в правильном направлении при 47-летнем англичанине.
09.09.2022 19:00
Просмотров: 772
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да ебать, он просто пол зарплаты будет Боэляну отдавпть
(ответить)
смысл тогда менять тухеляна) клоуны ахахаха
(ответить)
достаточно скидывать смешные мемасики
(ответить)
уже тысячу раз слышали эту историю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий