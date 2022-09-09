"Челси" не уволит Поттера, даже если не попадет в топ-4

Грэм Поттер "Челси" готов быть терпеливым с Грэмом Поттером и не уволит своего нового главного тренера, даже если завершит этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне Поттер официально возглавил "Челси", заключив с лондонским клубом контракт аж на пять лет.

Столь внушительный по тренерским меркам срок контракта свидетельствует о том, что Грэм будет работать на долгосрочную перспективу.

Такого рода подход не является чем-то новым для владельца "Челси" Тодда Бели, который сменил лишь раз поменял тренера в своей бейсбольной команде "ЛА Доджерс" за последние 10 лет.

Как утверждает talkSPORT, даже непопадание в Лигу Чемпионов не будет приговором для Поттера, если боссы клуба будут чувствовать, что "синие" движутся в правильном направлении при 47-летнем англичанине.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 09.09.2022 19:57 # asnural
    Да ебать, он просто пол зарплаты будет Боэляну отдавпть

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  2. gunars 09.09.2022 19:52 # gunars
    смысл тогда менять тухеляна) клоуны ахахаха

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  3. nietzsche 09.09.2022 19:38 # nietzsche
    достаточно скидывать смешные мемасики

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  4. blueswin 09.09.2022 19:33 # blueswin
    уже тысячу раз слышали эту историю

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