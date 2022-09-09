Роджерс обещает сражаться за свое будущее в "Лестере"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что готов сражаться за свое будущее в клубе.

За последнее время Роджерс несколько раз высказывал разочарование по поводу недостаточной поддержки клуба на трансферном рынке. Однако ни это, ни провальный старт нового сезона не заставят Брендана выбросить белый флаг.



"Думаете я чувствую себя несчастным? Это совершенно не так, я обожаю быть здесь".



"Если честно, меня утомили этими вопросами, но я никуда не собираюсь. Я еще никогда так долго не находился в одном клубе, и мне нравится здесь. Я буду сражаться до своего самого последнего дыхания, чтобы продлить свое пребывание здесь и заставить команду выступать как можно лучше".



"Это сложный момент. Это определенно самый сложный период, что у меня только был в качестве тренера, но идея в том, чтобы преодолеть его, а сделать это можно только с помощью упорной работы", — цитирует Роджерса The Independent.