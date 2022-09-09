"Ньюкасл" готов побороться с "Арсеналом" за Гримальдо

Алекс Гримальдо "Ньюкасл" планирует побороться в январе с "Арсеналом" за левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо.

Минувшим летом "Ньюкасл" совершил лишь четыре приобретения, потратив на это чуть более 120 миллионов фунтов. Трансферная активность "сорок" оказалась ограничена из-за правил финансового фейр-плей.

Однако амбициозные владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии уже строят планы на зимнее трансферное окно, и Гримальдо является одной из их целей, сообщает Daily Mirror.

26-летний Гримальдо является весьма породистым игроком, получив футбольное образование в академии "Барселоны", и находится на ведущих ролях в "Бенфики", однако контракт испанца истекает в конце этого сезона.

Ожидается, что для приобретения Гримальдо будет достаточно суммы менее 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов), однако в борьбе за Алекса "Ньюкасл" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Арсенала".


Метки Арсенал, Бенфика, Гримальдо, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 17:00

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  1. arsenalbigfan 09.09.2022 18:19 # arsenalbigfan
    чота хуепенсы активизировались, видать напились мочи от всего цивилизованного футбольного мира уже

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  2. chelsea88 09.09.2022 17:48 # chelsea88
    Ну считай прое6ут игрока ггшки.

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  3. division 09.09.2022 17:38 # division
    Тут два варианта. Если игрок натурал, то у гг ноль шансов, в противном случае у гг ноль шансов

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  4. chelsea-69 09.09.2022 17:02 # chelsea-69
    а хуле пенсы молчат, дефецит же лз

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