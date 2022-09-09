"Ньюкасл" готов побороться с "Арсеналом" за Гримальдо

"Ньюкасл" планирует побороться в январе с "Арсеналом" за левого защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо.

Минувшим летом "Ньюкасл" совершил лишь четыре приобретения, потратив на это чуть более 120 миллионов фунтов. Трансферная активность "сорок" оказалась ограничена из-за правил финансового фейр-плей.



Однако амбициозные владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии уже строят планы на зимнее трансферное окно, и Гримальдо является одной из их целей, сообщает Daily Mirror.



26-летний Гримальдо является весьма породистым игроком, получив футбольное образование в академии "Барселоны", и находится на ведущих ролях в "Бенфики", однако контракт испанца истекает в конце этого сезона.



Ожидается, что для приобретения Гримальдо будет достаточно суммы менее 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов), однако в борьбе за Алекса "Ньюкасл" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Арсенала".