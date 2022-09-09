Невилл считает ошибкой отмену матчей из-за смерти Елизаветы II
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что решение отложить все футбольные матчи в стране из-за смерти королевы Елизаветы II является ошибкой.
В пятницу Премьер-Лига и Футбольная Лига объявили, что все матчи в период с 9 по 12 сентября будут отложены. То же самое случилось с футбольными играми за пределами профессиональных лиг, а также в Шотландии и Северной Ирландии.
У себя в твиттере телеведущий и фанат "Арсенала" Пирс Морган выразил мнение, что не нужно было отменять спортивные события, поскольку Елизавета II любила спорт, и это могло бы быть хорошей возможностью для болельщиков почтить ее память.
"Я согласен с Пирсом. Спорт лучше многих мог бы продемонстрировать уважение, которого заслуживает Королева", — написал Невилл в своем микроблоге.
09.09.2022 16:00
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по делу.
бред отменять...
в украине идет война, матчи играются)
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Хоть одно нормальное вью от этого идиота.
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В мире из за голода умирает сотни тысяч людей, в том числе из за политики великобритании, россии и сша.
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Пошёл этот чорт невил нахуй вместе со своим дырявым мнением.
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