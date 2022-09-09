Невилл считает ошибкой отмену матчей из-за смерти Елизаветы II

Королева Елизавета II Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что решение отложить все футбольные матчи в стране из-за смерти королевы Елизаветы II является ошибкой.

В пятницу Премьер-Лига и Футбольная Лига объявили, что все матчи в период с 9 по 12 сентября будут отложены. То же самое случилось с футбольными играми за пределами профессиональных лиг, а также в Шотландии и Северной Ирландии.

У себя в твиттере телеведущий и фанат "Арсенала" Пирс Морган выразил мнение, что не нужно было отменять спортивные события, поскольку Елизавета II любила спорт, и это могло бы быть хорошей возможностью для болельщиков почтить ее память.

"Я согласен с Пирсом. Спорт лучше многих мог бы продемонстрировать уважение, которого заслуживает Королева", — написал Невилл в своем микроблоге.


Метки Невилл

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 16:00

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  1. thegodfather 09.09.2022 16:22 # thegodfather
    по делу.
    бред отменять...
    в украине идет война, матчи играются)

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  2. liverpo0ol 09.09.2022 16:17 # liverpo0ol
    Хоть одно нормальное вью от этого идиота.

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  3. asnural 09.09.2022 16:14 # asnural
    В мире из за голода умирает сотни тысяч людей, в том числе из за политики великобритании, россии и сша.

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  4. gameboy 09.09.2022 16:01 # gameboy
    Пошёл этот чорт невил нахуй вместе со своим дырявым мнением.

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