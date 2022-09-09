Невилл считает ошибкой отмену матчей из-за смерти Елизаветы II

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что решение отложить все футбольные матчи в стране из-за смерти королевы Елизаветы II является ошибкой.

В пятницу Премьер-Лига и Футбольная Лига объявили, что все матчи в период с 9 по 12 сентября будут отложены. То же самое случилось с футбольными играми за пределами профессиональных лиг, а также в Шотландии и Северной Ирландии.



У себя в твиттере телеведущий и фанат "Арсенала" Пирс Морган выразил мнение, что не нужно было отменять спортивные события, поскольку Елизавета II любила спорт, и это могло бы быть хорошей возможностью для болельщиков почтить ее память.



"Я согласен с Пирсом. Спорт лучше многих мог бы продемонстрировать уважение, которого заслуживает Королева", — написал Невилл в своем микроблоге.