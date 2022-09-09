Все футбольные матчи уикенда в Англии, Шотланди и Северной Ирландии отложены
Все футбольные матчи в Англии, Шотландии и Северной Ирландии, запланированные на ближайший уикенд, были отложены ввиду смерти королевы Елизаветы II.
Накануне Букингемский дворец подтвердил смерть Елизаветы II в возрасте 96 лет. Премьер-Лига сразу же выразила свои глубокие соболезнования по этому поводу, а спустя сутки объявила, что 7-й тур будет отложен.
Также будут отложены матчи Чемпионшипа, Лиги Один, Лиги Два и все прочие футбольные игры на территории Англии с 9 по 11 сентября, как следует из заявления FA.
"Мы и наши клубы хотели бы отдать должное долгой и непоколебимой службе Ее величества на благо нашей страны".
Это чрезвычайно грустное время не только для нации, но и для миллионов людей во всем мире, восхищавшихся ею, и мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.
09.09.2022 15:00
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Последние комментарии:
все правильно.
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А Ирландцы будут праздновать видимо
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Боже храни королеву
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