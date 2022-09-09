Мерфи: "Уход Мане — не причина проблем "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что проблемы "красных" в новом сезоне не связаны с уходом нападающего Садио Мане.

Неудачный старт "Ливерпуля" в новом сезоне заставил людей говорить о том, что проданный в "Баварию" Мане был недооцененной фигурой в команде Юргена Клоппа.



Однако Мерфи кажется, что Луис Диас достойно заменил Садио, а корень проблем "красных" в другом.



"Думаю, слишком легко все списывать на уход Мане и говорить, что это такая огромная потеря".



"Конечно, это потеря, потому что он суперигрок, но Диас является лучшим игроком "Ливерпуля" в этом сезоне — он забил уже четыре гола и четыре раза попал в каркас ворот. Он редко когда бывает плох".



"Думаю, эти отсылки к Мане являются просто оправданием. Возможно, игроки прячутся за это. Я не согласен, когда их проблемы объясняют уходом Мане. Они лишились классного игрока, но это не объясняет почему они выключатся из игры и не преследуют соперников — это говорит о самодовольстве и недостаточной концентрации".



"Когда игроки выпадают из игры, дело не в их физических кондициях", — сообщил Мерфи talkSPORT.