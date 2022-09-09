Мерфи: "Уход Мане — не причина проблем "Ливерпуля"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что проблемы "красных" в новом сезоне не связаны с уходом нападающего Садио Мане.
Неудачный старт "Ливерпуля" в новом сезоне заставил людей говорить о том, что проданный в "Баварию" Мане был недооцененной фигурой в команде Юргена Клоппа.
Однако Мерфи кажется, что Луис Диас достойно заменил Садио, а корень проблем "красных" в другом.
"Думаю, слишком легко все списывать на уход Мане и говорить, что это такая огромная потеря".
"Конечно, это потеря, потому что он суперигрок, но Диас является лучшим игроком "Ливерпуля" в этом сезоне — он забил уже четыре гола и четыре раза попал в каркас ворот. Он редко когда бывает плох".
"Думаю, эти отсылки к Мане являются просто оправданием. Возможно, игроки прячутся за это. Я не согласен, когда их проблемы объясняют уходом Мане. Они лишились классного игрока, но это не объясняет почему они выключатся из игры и не преследуют соперников — это говорит о самодовольстве и недостаточной концентрации".
"Когда игроки выпадают из игры, дело не в их физических кондициях", — сообщил Мерфи talkSPORT.
09.09.2022 14:00
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Абсолютно точно.
Проблема с интенсивностью и рванным прессингом. Частично из-за травм, частично из-за плохой формы здоровых игроков, частично с отсутствия нормального усиления в эту многострадальную центральную ось. А дальше все рушится по цепочки.
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Причины проблем "Ливерпуля":
1. Ментальная катастрофа (команда несколько лет надрывалась, но так и не выиграла по-настоящему значимый трофей, из-за этого игроки опустошены, они понимают, что выглядят неудачниками в глазах окружающих, отсюда и спад игровой формы у ван дилды, александра-дырнольда, днобертсона, салоха, хрендерсона и т.д.)
2. Тренер тупица думает об лгбт-активизме больше, чем о футболе. Если Пеп постоянно развивается, меняет тактику, то клоп играет по своему старому шаблону, который все давно изучили и уже спокойно унижают лгбт-активиста
3. Президентом АПЛ назначили женщину, которой лузерпуки не могут как раньше пососировать за результат. Колбасу, конечно, по прежнему тащат подкупленные оральными ласками рефери гомосеки, но уже не так как прежде
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Здесь я полностью согласен.Игроки скоро наберут форму и будут дальше унижать всяких помоек вроде МС.
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