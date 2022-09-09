Антонио: "VAR нужно выбросить в мусорную корзину"

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио призвал отказаться от системы VAR в футболе.

В прошлый уикенд "Вест Хэм" стал жертвой отмененного гола Максвела Корне в матче против "Челси" после вмешательства VAR, и даже судейский корпус признал, что это была ошибка.



По мнению Антонио, в VAR нет никакого смысла при наличии столь вопиющих ошибок.



"Это было безумие, я бы так это назвал. Настоящие безумие".



"Я говорил это много раз: VAR нужно выбросить в мусорную корзину".



"Все игроки знали, что в том инциденте ничего не было. Это вопрос мнений: у рефери свое мнение, у четвертого арбитра — свое, у зрителей — свое".



"Если рефери принимает решение, кто-то ему вдруг говорит: "Ты мог ошибиться. Возможно, тебе стоит еще раз взглянуть на это". Он вселяет сомнение в разум рефери, когда тот уверен, насчет принятого им решения".



"Рефери идет к монитору и смотрит, но поскольку кто-то сказал ему, что он мог ошибиться, в его голове уже есть сомнения".



"Человек, которому положено принимать решения и который вполне уверен в своем решении, теперь сомневается и чувствует, что должен изменить свое решение. Он опасается, что у него возникнут проблемы, если он не изменит свое решение, потому что другой арбитр сказал ему об этом".



"Это лишает футбол страсти — ты не знаешь, считается гол или нет. Это бессмыслица. Вы тратите все эти деньги на VAR, но ошибки продолжают происходить", — цитирует Антонио BBC.