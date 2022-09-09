"Ливерпуль" назван четвертым фаворитом на победу в Лиге Европы

Юрген Клопп После провального старта в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" был назван четвертым фаворитом на победу в Лиге Европы.

В минувший вторник "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение в гостях у "Наполи" со счетом 4:1, ужасным образом отыграв первый тайм.

"Красные" выглядели весьма неубедительно и в других матчах сезона, поэтому букмекеры считают, что команда Юргена Клоппа вполне может не выйти из Группы A, где, помимо "Наполи", также есть "Аякс" и "Рейнджерс".

Как сообщает Daily Mail, отдельные букмекерские конторы оценивают вероятность того, что "Ливерпуль" займет третье место в своем квартете, попадет в Лигу Европы и выиграет ее, в 6%.

Выше шансы на победу в Лиге Европы только у "Арсенала" (12%), "Манчестер Юнайтед" (9%) и "Интера" (6%).


Метки Ливерпуль, Лига Европы, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 12:00

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  1. mancityman 09.09.2022 12:02 # mancityman
    LAOLISHEEEEEEE Сещерищееееееееееееееееееееееееееееееееееееее

    (ответить)

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