"Ливерпуль" назван четвертым фаворитом на победу в Лиге Европы

После провального старта в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" был назван четвертым фаворитом на победу в Лиге Европы.

В минувший вторник "Ливерпуль" потерпел сокрушительное поражение в гостях у "Наполи" со счетом 4:1, ужасным образом отыграв первый тайм.



"Красные" выглядели весьма неубедительно и в других матчах сезона, поэтому букмекеры считают, что команда Юргена Клоппа вполне может не выйти из Группы A, где, помимо "Наполи", также есть "Аякс" и "Рейнджерс".



Как сообщает Daily Mail, отдельные букмекерские конторы оценивают вероятность того, что "Ливерпуль" займет третье место в своем квартете, попадет в Лигу Европы и выиграет ее, в 6%.



Выше шансы на победу в Лиге Европы только у "Арсенала" (12%), "Манчестер Юнайтед" (9%) и "Интера" (6%).