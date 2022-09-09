Мерсон: "Зачем было покупать Обамеянга?"

Пьер-Эмерик Обамеянг Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал "Челси" за приобретение нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в свете увольнения главного тренера Томаса Тухеля.

По мнению Мерсона, "Челси" приобрел Обамеянга у "Барселоны" именно по воле Тухеля, с которым Пьер-Эмерик поработал еще в дортмундской "Боруссии".

Однако Обамеянг успел сыграть всего один матч за "синих", после чего Тухель был уволен, и это не укладывается у Мерсона в голове.

"Давайте будем честны: они пригласили Пьер-Эмерика Обамеянга ради Томаса Тухеля. На то не было какой-либо другой причины. Теперь Тухель ушел. Я не понимаю этого — зачем было приглашать Обамеянга и затем избавляться от Тухеля?"

"Люди говорят мне, что увольнение Тухеля назревало, но раз так, зачем было приглашать игрока, про которого твой нынешний тренер говорит, что работал с ним и знает его? Я не думаю, что какой-либо другой тренер будет в восторге от Обамеянга".

"Новый тренер легко может сказать, что не хочет Обамеянга. Тухель потратил 200 миллионов фунтов на игроков, и теперь с ними будет работать другой", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Мерсон, Обамеянг, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 11:00

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  1. arsenalbigfan 09.09.2022 11:09 # arsenalbigfan
    потому что чолсци клуб тугодумов вне зависимости от владельца, это участь всех кто к этой хуйне имеет отношение, fact

    (ответить)

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