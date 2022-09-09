Мерсон: "Зачем было покупать Обамеянга?"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал "Челси" за приобретение нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в свете увольнения главного тренера Томаса Тухеля.
По мнению Мерсона, "Челси" приобрел Обамеянга у "Барселоны" именно по воле Тухеля, с которым Пьер-Эмерик поработал еще в дортмундской "Боруссии".
Однако Обамеянг успел сыграть всего один матч за "синих", после чего Тухель был уволен, и это не укладывается у Мерсона в голове.
"Давайте будем честны: они пригласили Пьер-Эмерика Обамеянга ради Томаса Тухеля. На то не было какой-либо другой причины. Теперь Тухель ушел. Я не понимаю этого — зачем было приглашать Обамеянга и затем избавляться от Тухеля?"
"Люди говорят мне, что увольнение Тухеля назревало, но раз так, зачем было приглашать игрока, про которого твой нынешний тренер говорит, что работал с ним и знает его? Я не думаю, что какой-либо другой тренер будет в восторге от Обамеянга".
"Новый тренер легко может сказать, что не хочет Обамеянга. Тухель потратил 200 миллионов фунтов на игроков, и теперь с ними будет работать другой", — сообщил Мерсон Sky Sports.
09.09.2022 11:00
Просмотров: 1375
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
потому что чолсци клуб тугодумов вне зависимости от владельца, это участь всех кто к этой хуйне имеет отношение, fact
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий