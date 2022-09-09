Кунде: "Это был легкий выбор"

Жюль Кунде Защитник Жюль Кунде признался, что выбор между "Челси" и "Барселоной" минувшим летом был "легким" для него.

Как известно, "Барселона" в самый последний момент опередила "Челси" в борьбе за Кунде, который обошелся каталонскому клубу примерно в 50 миллионов фунтов, включая бонусы.

По словам Жюля, он очень хотел поработать с главным тренером "Барселоны" Хави, поэтому 23-летний француз без колебаний отверг "Челси".

"Барса" остается клубом, который может заинтересовать любого, и тренер тоже был очень важен для меня. Он вселил в меня большую уверенность, и мне нравится его стиль футбола. Это был легкий выбор для меня, потому что он дал мне все, что я искал", — цитирует Кунде Goal.


Метки Барселона, Кунде, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 10:00

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  1. arsenalbigfan 09.09.2022 10:34 # arsenalbigfan
    хахахахах, угольёк продолжает поить голубых сучек мочевинкой)
    все ссут на безвольный недоклуб)

    (ответить)

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