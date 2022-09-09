Стам: "Я к услугам "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам заявил, что он по-прежнему открыт к тренерской работе в клубе с "Олд Траффорд".

В свое время Стам провел три успешных года в "Юнайтед", сделав с "красными дьяволами" требл в сезоне 1998/99.



Завершив игровую карьеру в 2007 году, Яп пробовал себя в качестве тренера, но после ухода из "Цинциннати" в 2021 до сих пор остается без работы.



Ходили слухи, что Стам может получить предложение от своего соотечественника Эрика Тен Хага войти в тренерский штаб "Юнайтед", и Яп хотел бы этого, как он уже говорил в марте.



"Я никогда не разговаривал с "Юнайтед" — никто не звонил мне ни по какому поводу. Но так бывает в футболе. Когда приходит новый тренер, он приглашает своих людей, которых он знает, которым доверяет и которые могут ему помочь в определенных отношениях".



"Но, как я уже говорил раньше, "Юнайтед" — это клуб, который я люблю. Я вырос там как личность и как игрок, они сделали меня сильнее, они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Я творил историю с этим клубом, и если они нуждаются во мне, если я могу помочь им каким-нибудь образом, я всегда к их услугам", — сообщил Стам Bet365.