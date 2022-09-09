"Челси" надеется назначить спортивного директора до ЧМ-2022

Стэмфорд Бридж "Челси" надеется произвести назначение спортивного директора до стартующего в ноябре Чемпионата Мира в Катаре.

В четверг "Челси" обзавелся новым главным тренером, заключив пятилетний контракт с Грэмом Поттером, который пришел на место уволенного Томаса Тухеля.

The Independent ожидает, что Поттер будет привлечен к процессу поисков спортивного директора, и владельцы лондонского клуба хотят, чтобы это был специалист мирового уровня.

В данный момент "Челси" контактирует с нескольким специалистами и может повторно обратиться к сделавшему себе имя в "Ливерпуле" Майклу Эдвардсу, который, правда, в прошлом месяце уже отказал "синим" и не планирует возвращаться к работе раньше следующего года.

"Челси" же надеется обзавестись спортивным директором, обязанности которого на временной основе исполняет владелец клуба Тодд Бели, до старта ЧМ-2022, чтобы этот человек смог полноценно провести зимнюю трансферную кампанию.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 08:00

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  1. arsenalbigfan 09.09.2022 08:47 # arsenalbigfan
    мокрощель88 берите, самый дырявый иксперт

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  2. gunnerlove 09.09.2022 08:27 # gunnerlove
    Газидиса берите

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