"Челси" надеется назначить спортивного директора до ЧМ-2022
"Челси" надеется произвести назначение спортивного директора до стартующего в ноябре Чемпионата Мира в Катаре.
В четверг "Челси" обзавелся новым главным тренером, заключив пятилетний контракт с Грэмом Поттером, который пришел на место уволенного Томаса Тухеля.
The Independent ожидает, что Поттер будет привлечен к процессу поисков спортивного директора, и владельцы лондонского клуба хотят, чтобы это был специалист мирового уровня.
В данный момент "Челси" контактирует с нескольким специалистами и может повторно обратиться к сделавшему себе имя в "Ливерпуле" Майклу Эдвардсу, который, правда, в прошлом месяце уже отказал "синим" и не планирует возвращаться к работе раньше следующего года.
"Челси" же надеется обзавестись спортивным директором, обязанности которого на временной основе исполняет владелец клуба Тодд Бели, до старта ЧМ-2022, чтобы этот человек смог полноценно провести зимнюю трансферную кампанию.
09.09.2022 08:00
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мокрощель88 берите, самый дырявый иксперт
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Газидиса берите
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