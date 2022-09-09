Грэм Поттер в "Челси": пришел Волшебник?

"Челси" неожиданно для многих уволил Томаса Тухеля — тренера, который выиграл для "синих" Лигу Чемпионов, но не смог справиться с нервами на старте первого сезона с новыми владельцами. Новым менеджером "Челси" становится Грэм Поттер, еще 10 лет назад работавший в шведской футбольной "трясине".

У "Челси" летом появились новые владельцы, но есть такое ощущение, что эпоха Романа Абрамовича еще не закончилась. Решение уволить Тухеля после всего лишь семи матчей сезона и потраченных на новых игроков летом 273 миллионов фунтов — это шаг вполне в стиле Абрамовича, так что некоторая преемственность в клубе из Западного Лондона все же существует — как минимум, на уровне владельцев.



Тодд Бели объяснил свое решение тем, что изначально решил не принимать каких-либо резких движений в течение 100 дней с момента прихода в "Челси", и как раз сейчас этот срок истек. За это время владелец "Челси", вероятно, осознал, что Тухель не подходит для его проекта, в развитии которого Бели хочет принимать активное участие, а не просто наблюдать со стороны за работой подчиненных.



И все же, даже с учетом того, что сама команда и Томас Тухель подавали сигналы о том, что в "Челси" не все в порядке на старте этого сезона, есть целый ряд объективных причин для расставания с немцем, а есть и некоторые вещи, которые очень сильно удивляют. В первую очередь — покупка "Челси" на флажке Пьер-Эмерика Обамеянга, который приходил как раз под Тухеля и не скрывал радости от воссоединения с бывшим менеджером "Боруссии".



Получается, увольнение Тухеля — это все же не запланированное, а эмоциональное решение? Или запланированное недавно? Показателен тут и момент с продажей молодого полузащитника Гилмора в "Брайтон" к Грэму Поттеру, который сразу же стал приоритетом номер один для руководства "Челси" в качестве замены Тухеля. Если Томаса хотели уволить, зачем тогда выполнять его желания (купить Обамеянга, продать Гилмора), даже в последнюю неделю перед расставанием? И зачем продавать молодого игрока, в которого уже не верит старый тренер, но очень верит тот, кого хотите пригласить ему на замену?



Увольнение Тухеля стало неожиданностью с учетом описанных выше моментов, а также того, что за чуть больше чем полтора года в "Челси" Томас выиграл немало, а еще несколько раз его команда оказывалась рядом с трофеями. Но в то же время были и сигналы — в первую очередь в поведении самого тренера, — намекавшие, что расставание с Тухелем возможно по той причине, что он сам утратил контроль над ситуацией.



Тухель сам настоял на том, чтобы новые владельцы клуба прилично вложись в обновление состава, так как команда во многом себя исчерпала и нуждалась в перестройке. Все межсезонье Тухель твердил, что команда не готова и у него мало времени, при этом находясь в крайне раздраженном состоянии от того, что клуб уволил Петра Чеха, выполнявшего ряд задач, которые дополнительно свалились на голову немца.



У Тухеля появились большие возможности — он избавлялся от игроков, которые его разочаровали (Лукаку, Вернер, Гилмор, почти ушли Зийеш и Пулишич), имел право вето на трансферы, которые были интересны только руководству (Роналду), получал многих из тех, кого он хотел (Стерлинг, Фофана, Кулибали), но в то же время ломался его привычный формат работы и появлялись новые обязанности, которые, по мнению Томаса, отвлекали его от работы.



Стоит отметить важный момент — новый владелец клуба хотел не просто вкладывать деньги в футбольный проект, но и быть в него вовлеченным, если не на уровне принятия решений о покупке и продаже игроков (Бели все же не настолько разбирается в футболе, чтобы брать на себя такие вещи), то хотя бы на уровне понимания происходящего в проекте — на поле и за его пределами. Тухель же не тот человек, который умеет коммуницировать с руководством в принципе, и необходимость часто общаться с владельцем клуба и объяснять ему элементарные для Томаса вещи была для него обузой. Все это, опять же, отвлекало тренера от работы, которая не клеилась с первого дня этого сезона.



Сезона, который начался очень рано из-за ЧМ-2022 в Катаре и просто не оставил тренерам достаточно времени на качественную предсезонку. "Челси" же, с его количеством новичков (потратили больше всех в Премьер-Лиги!) и практически полностью разрушенной линией обороны (ушли Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, не стал моложе Тиаго Силва), нуждался в нормальной предсезонке едва ли не больше всех в дивизионе. Наверное, только Стиву Куперу из "Ноттингем Форест" было сложнее с его двумя десятками новых игроков.



Если бы Тухель был чуть более дипломатичным, не исключено, что ему бы дали время для строительства новой команды. Если бы не было явных признаков того, что команда не очень-то и поддерживает тренера, Бели, наверное, еще раз подумал бы перед увольнением немца. Но все это, а также плохие результаты (поражения от "Динамо", "Лидса", "Саутгемптона") и странное раздражительное состояние самого Томаса, его неоднозначные высказывания на пресс-конференциях и конфликт с Антонио Конте, сложилось в пазл, который стал документом об увольнении Тухеля из "Челси".



Новым менеджером "Челси" очень быстро был назначен Грэм Поттер. Где-то на юге загрустили болельщики "Брайтона" и Билли Гилмор, который, как и Обамеянг, был больше всего шокирован произошедшим за последнюю неделю, но от таких предложений, наверное, не отказываются. Еще недавно Поттер руководил шведским клубом с биатлонным названием, сейчас же он — менеджер одного из самых богатых и безжалостных к тренерам футбольных проектов в Европе.



Во время своего пребывания в биатлонной столице Швеции Эстерсунде Грэм Поттер, как известно, применял нетрадиционные методы влияния на команду — он регулярно водил игроков в театр. Более того, был случай, когда менеджер сам вышел на сцену и исполнил гимн региона на местном диалекте перед 1,600 зрителями. Идея этого состояла в том, что Поттер продемонстрировал своим игрокам необходимость преодолевать свои страхи, а страх перед сценой — один из наиболее распространённых у людей.



С таким опытом и философией Поттеру будет не так уж сложно справиться с переходом в по-настоящему большой клуб. Да и чего может бояться тренер, который еще 12 лет назад руководил командой четвертого шведского дивизиона? Его история — это сказка, которая могла бы стать основой для театрального сценария, и именно потому он не долго думал о том, принимать ли ему приглашение "Челси".



О вере в себя и в свою философию, свои умения и навыки Грэма Поттера много может сказать стиль игры его "Брайтона". Эта команда был одной из самых невезучих в последние сезоны — поклонники xG регулярно отмечали ее как самую недооцененную в Премьер-Лиге из-за несоответствия количества забитых голов и созданных моментов. При этом сам Поттер не сошел со своего пути, а его команда всегда старалась играть в свою игру — против любого соперника и в любой турнирной ситуации. Даже когда "Брайтон" изредка заигрывал с зоной вылета, "Брайтон" не сбивался на примитивизм и старался разыгрывать свои козыри, что, безусловно, вызывало большую симпатию у болельщиков "чаек" и сторонних наблюдателей.



"Брайтон" Поттера — одна из немногих в Премьер-Лиге команд, от которой всегда знаешь, чего ждать в плане игры — "чайки" были таким себе метрономом, стабильно выдавая высокие показатели по важным статистическим параметрам. При этом "Брайтон" мог выдать серию из 11 матчей без побед, всегда имел проблемы с реализацией своих моментов и так ни разу и не финишировал в топ-10 Премьер-Лиги.



При Поттере, если у него все получится, "Челси" будет очень смотрибельным — за его "Брайтоном" всегда было приятно наблюдать, хоть у команды и не было большого количества настоящих футбольных звезд, а состав "Челси" открывает для Поттера новые горизонты.



Поттер — во многом полная противоположность Тухеля как человек, который имеет массу интересов, не связанных с футболом, и умеющий общаться и даже дружить с руководителями футбольных клубов. Тот факт, что ему было позволено в "Эстерсунде" строить команду в соответствии с собственными приоритетами — как раз дань его тесной связи с Даниэлем Киндбергом, владельцем клуба.



В кадровой политике "Брайтона" можно было увидеть ставку на игроков с недооцененным потенциалом. Поттер превратил таких людей, как Энок Мвепу, Мойсес Кайседо, Леандро Троссард в игроков, которых можно выгодно продать, а в "Челси" он воссоединится с Марком Кукурельей — игроком, на котором "чайки" заработали около 60 миллионов фунтов благодаря умению Поттера раскрыть весь потенциал перспективного игрока в очень короткий срок.



"Стэмфорд Бридж" полон готовых звезд, но важным моментом является то, что Поттер — тренер, исключительно нацеленный на управление людьми и создание условий для их профессионального роста, а не специалист, нацеленный лишь на покупку готовых исполнителей.



Также интересно, что в "Эстерсунде" Поттер раскрыл нескольких футболистов со сложным характером, от которых отказались другие тренеры и клубы. Как минимум, это будет полезно повторить с Хакимом Зийешем, который категорически не сработался с Тухелем. Загадочной натурой является и Кристиан Пулишич, но Поттер выглядит человеком, способным сыграть несколько партий в шахматы с игроком, испытавшим ряд психологическим проблем после прибытия в Лондон.



Карьера Грэма Поттера — настоящая сказка, которая приближается к своей развязке. Человек, вершиной игровой карьеры которого были восемь матчей в Премьер-Лиге в составе "Саутгемптона" и один поединок в молодежной сборной Англии, выигравший как тренер лишь Кубок Швеции, принимает клуб, являющийся едва ли не самым сложным местом работы для менеджеров, которых тут все еще увольняют без лишних раздумий.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru