Мата перешел в "Галатасарай"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата обрел новое пристанище, присоединившись в качестве свободного агента к "Галатасараю".

Мата находился без клуба с конца прошлого сезона — "Юнайтед" еще в начале июня объявил о расставании с Хуаном, которого главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг, по слухам, хотел видеть в своем штабе.



Отвергнув неигровую роль в "Юнайтед", Мата также отказал "Лидсу". Хуана сватали и во многие другие европейские клубы, однако 34-летний испанец решил, что будет играть в футбол в Стамбуле.



Трансферный гуру Фабрицио уточняет, что экс-игрок "Челси" заключил с "Галатасараем" контракт по схеме 1+1 с зарплатой в 1.9 млн. фунтов (1.7 млн. фунтов) в год.