"Вест Хэм" одержал волевую победу над ФКСБ

"Вест Хэм" одержал волевую победу 3:1 в матче первого тура группового этапа Лиги Конференций против ФКСБ.

Первый тайм этого домашнего матча "Вест Хэм" провалил. Это Андрей Кордя сыграл на дальней штанге и вывел румынскую команду вперед на 34-й минуте.



Однако после перерыва "молотобойцы" пришли в себя и склонили игру в свою пользу с помощью голов Джаррода Боуэна, Эмерсона Палмер и Мичейла Антонио, хотя могли забить еще больше.



Через неделю подопечных Дэвида Мойеса ждет выезд в Данию к "Силькеборгу".



"Вест Хэм" (Англия) — ФКСБ (Румыния) — 3:1 (0:1)



Голы: Боуэн 69 (пен), Палмери 74, Антонио 90 — Кордя 34.



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Керер, Огбонна (Доусон 90), Палмери, Райс, Даунс, Бенрахма (Боуэн 45), Лансини (Пакета 45), Корне (Форнальс 68), Скамакка (Антонио 45).