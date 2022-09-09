"Вест Хэм" одержал волевую победу над ФКСБ

Вест Хэм "Вест Хэм" одержал волевую победу 3:1 в матче первого тура группового этапа Лиги Конференций против ФКСБ.

Первый тайм этого домашнего матча "Вест Хэм" провалил. Это Андрей Кордя сыграл на дальней штанге и вывел румынскую команду вперед на 34-й минуте.

Однако после перерыва "молотобойцы" пришли в себя и склонили игру в свою пользу с помощью голов Джаррода Боуэна, Эмерсона Палмер и Мичейла Антонио, хотя могли забить еще больше.

Через неделю подопечных Дэвида Мойеса ждет выезд в Данию к "Силькеборгу".

"Вест Хэм" (Англия) — ФКСБ (Румыния) — 3:1 (0:1)

Голы: Боуэн 69 (пен), Палмери 74, Антонио 90 — Кордя 34.

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Керер, Огбонна (Доусон 90), Палмери, Райс, Даунс, Бенрахма (Боуэн 45), Лансини (Пакета 45), Корне (Форнальс 68), Скамакка (Антонио 45).


Метки Вест Хэм, Лига Конференций, ФКСБ

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2022 00:10

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