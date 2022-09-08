"Юнайтед" проиграл дома "Реал Сосьедад"

Каземиро "Манчестер Юнайтед" начал свой путь в Лиге Европы с домашнего поражения от "Реал Сосьедад" — 0:1.

Первый тайм "Юнайтед" провел в атаках и нанес несколько ударов, но реальных моментов было крайне мало. На 36-й минуте Криштиану Роналду даже поразил чужие ворота головой, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

До перерыва "Реал Сосьедад" не нанес ни одного удара в створ, зато осмелел с началом второго тайма и на 57-й минуте заработал пенальти. Вышедший на замену Лисандро Мартинес с помощью руки заблокировал удар Александера Серлота, и Браис Мендес с 11-метровой отметки открыл счет — 0:1.

Довольно скоро гости закрылись и принялись играть на удержание. Создание моментов давалось "Юнайтед" с большим трудом, и в итоге "Реал Сосьедад" достаточно комфортно довел дело до победы.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Мендес 59 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Мартинес 45), Линделеф, Магуайр, Маласиа (Макнил 84), Эриксен (Фернандеш 45), Каземиро, Фред, Антони (Санчо 71), Роналду, Эланга (Гарначо 71).


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 23:55

Количество просмотров Просмотров: 382

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  1. kellborn 09.09.2022 00:14 # kellborn
    Ну вышел в основе Фред и вот результат. Бля, все как я и говорю. Когда Клопп Эллиота уберет, и у Ливера кризис пройдет тут же.

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  2. thegodfather 09.09.2022 00:13 # thegodfather
    Не ну бывает, люди из паралельных миров сравнивали Канте и каземиро)

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  3. redman31 09.09.2022 00:11 # redman31
    Матч - украинцо какое-то

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  4. englandonelove 09.09.2022 00:07 # englandonelove
    Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II

    русня, у вас там это , национал предатель засел

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  5. ian 09.09.2022 00:01 # ian
    МЮ будет на троне. Играли красиво, лучше Челси за всю их помойную историю.

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  6. quavo 09.09.2022 00:01 # quavo
    Беда с испашками. Каземиро чот дно пока

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  7. takernotagiver 09.09.2022 00:01 # takernotagiver
    По заслугам получили, черти. Тут судейка не поможет

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