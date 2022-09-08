"Юнайтед" проиграл дома "Реал Сосьедад"

"Манчестер Юнайтед" начал свой путь в Лиге Европы с домашнего поражения от "Реал Сосьедад" — 0:1.

Первый тайм "Юнайтед" провел в атаках и нанес несколько ударов, но реальных моментов было крайне мало. На 36-й минуте Криштиану Роналду даже поразил чужие ворота головой, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



До перерыва "Реал Сосьедад" не нанес ни одного удара в створ, зато осмелел с началом второго тайма и на 57-й минуте заработал пенальти. Вышедший на замену Лисандро Мартинес с помощью руки заблокировал удар Александера Серлота, и Браис Мендес с 11-метровой отметки открыл счет — 0:1.



Довольно скоро гости закрылись и принялись играть на удержание. Создание моментов давалось "Юнайтед" с большим трудом, и в итоге "Реал Сосьедад" достаточно комфортно довел дело до победы.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 0:1 (0:0)



Гол: Мендес 59 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Мартинес 45), Линделеф, Магуайр, Маласиа (Макнил 84), Эриксен (Фернандеш 45), Каземиро, Фред, Антони (Санчо 71), Роналду, Эланга (Гарначо 71).