"Юнайтед" проиграл дома "Реал Сосьедад"
"Манчестер Юнайтед" начал свой путь в Лиге Европы с домашнего поражения от "Реал Сосьедад" — 0:1.
Первый тайм "Юнайтед" провел в атаках и нанес несколько ударов, но реальных моментов было крайне мало. На 36-й минуте Криштиану Роналду даже поразил чужие ворота головой, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
До перерыва "Реал Сосьедад" не нанес ни одного удара в створ, зато осмелел с началом второго тайма и на 57-й минуте заработал пенальти. Вышедший на замену Лисандро Мартинес с помощью руки заблокировал удар Александера Серлота, и Браис Мендес с 11-метровой отметки открыл счет — 0:1.
Довольно скоро гости закрылись и принялись играть на удержание. Создание моментов давалось "Юнайтед" с большим трудом, и в итоге "Реал Сосьедад" достаточно комфортно довел дело до победы.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 0:1 (0:0)
Гол: Мендес 59 (пен).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот (Мартинес 45), Линделеф, Магуайр, Маласиа (Макнил 84), Эриксен (Фернандеш 45), Каземиро, Фред, Антони (Санчо 71), Роналду, Эланга (Гарначо 71).
08.09.2022 23:55
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Ну вышел в основе Фред и вот результат. Бля, все как я и говорю. Когда Клопп Эллиота уберет, и у Ливера кризис пройдет тут же.
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Не ну бывает, люди из паралельных миров сравнивали Канте и каземиро)
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Матч - украинцо какое-то
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Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II
русня, у вас там это , национал предатель засел
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МЮ будет на троне. Играли красиво, лучше Челси за всю их помойную историю.
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Беда с испашками. Каземиро чот дно пока
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По заслугам получили, черти. Тут судейка не поможет
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