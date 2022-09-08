Роджерс ощущает поддержку "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что сохраняет полную поддержку своего клуба.

После шести сыгранных матчей "Лестер" занимает последнее место в Премьер-Лиге с одним набранным очком, а Роджерс уже несколько раз жаловался на отсутствие реального усиления в летнее трансферное окно.



Тем не менее, Брендан не собирается подавать в отставку и не ожидает, что клуб его уволит.



"Нет, я не думал уходить. Клуб очень поддерживает меня. Я не глуп, я понимаю футбол, и наш старт сезона никуда не годится, однако оказываемая поддержка показывает, какого уровня работу мы проделали здесь. Клуб понимает, через что мы прошли летом".



"Бесспорно, моя ответственность в том, чтобы улучшить результаты. У меня есть безусловная поддержка, чтобы сделать это", — цитирует Роджерса Sky Sports.