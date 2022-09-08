"Арсенал" стартовал в Лиге Европы с победы над "Цюрихом"

"Арсенал" стартовал на групповом этапе Лиги Европы с гостевой победы 1:2 над "Цюрихом" благодаря голу и результативной передаче своего 19-летнего дебютанта Маркиньоса.

"Канониры" не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на 16-й минуте подтвердили значительное превосходство в классе. Эдди Нкетиа выступил мотором контратаки, совершил рывок вперед по левому флангу со своей половины поля, а затем выполнил передачу в центр под удар в касание Маркиньоса — 0:1.



"Арсенал" превосходил соперника, а дебютант Мэтт Тернер не вступал в игру, однако на 43-й минуте Нкетиа сбил соперника в своей штрафной, и Мирлинд Криезиу реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Во втором тайме гости продолжили искать счастье в атаках и на 62-й минуте вновь вышли вперед. Маркиньос навесил к дальней штанге на Нкетиа, а тот головой нашел щелочку между голкипером и ближней штангой — 1:2.



Для полного спокойствия "канонирам" не помешал бы третий гол, и моменты для этого были, однако счет уже не изменился. Через неделю команду Микеля Артеты ждет ПСВ.



"Цюрих" (Швейцария) — "Арсенал" (Англия) — 0:0 (0:0)



Голы: Маркиньос 16, Нкетиа 62 — Криезиу 44 (пен)



"Арсенал": Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриэль, Маркиньос (Сака 69), Локонга, Джака, Тирни (Зинченко 69), Виейра (Эдегор 69), Мартинелли, Нкетиа (Жезус 78).