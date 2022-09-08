Лаллана получил тренерскую роль в "Брайтоне"

Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана получил свою первую тренерскую роль, войдя во временный тренерский штаб "чаек".

Ранее в четверг "Брайтон" проводил в "Челси" своего рулевого Грэма Поттера, сразу же принявшись искать нового главного тренера.



Пока замена Поттеру не найдена, руководить первой командой "чаек" будет тренер U-21 Эндрю Крофтс. А 34-летний Лаллана станет его помощником.



Фактически Лаллана становится играющим тренером и в этой роли дебютирует против "Борнмута" в ближайший уикенд.



Добавим, в этом сезоне Адам отметился тремя появлениями в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги.