Лаллана получил тренерскую роль в "Брайтоне"

Адам Лаллана Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана получил свою первую тренерскую роль, войдя во временный тренерский штаб "чаек".

Ранее в четверг "Брайтон" проводил в "Челси" своего рулевого Грэма Поттера, сразу же принявшись искать нового главного тренера.

Пока замена Поттеру не найдена, руководить первой командой "чаек" будет тренер U-21 Эндрю Крофтс. А 34-летний Лаллана станет его помощником.

Фактически Лаллана становится играющим тренером и в этой роли дебютирует против "Борнмута" в ближайший уикенд.

Добавим, в этом сезоне Адам отметился тремя появлениями в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги.


Метки Брайтон, Лаллана, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 21:00

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  1. true-manc 08.09.2022 21:07 # true-manc
    скузнявая бездарность нахваталась клоповских бредней и будет кого-то тренировать, мда. при Поттере такого бы не было, а теперь Брайтон с подобными лузерпульскими спецами обречён на страпон, увы

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