Лаллана получил тренерскую роль в "Брайтоне"
Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана получил свою первую тренерскую роль, войдя во временный тренерский штаб "чаек".
Ранее в четверг "Брайтон" проводил в "Челси" своего рулевого Грэма Поттера, сразу же принявшись искать нового главного тренера.
Пока замена Поттеру не найдена, руководить первой командой "чаек" будет тренер U-21 Эндрю Крофтс. А 34-летний Лаллана станет его помощником.
Фактически Лаллана становится играющим тренером и в этой роли дебютирует против "Борнмута" в ближайший уикенд.
Добавим, в этом сезоне Адам отметился тремя появлениями в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги.
08.09.2022 21:00
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скузнявая бездарность нахваталась клоповских бредней и будет кого-то тренировать, мда. при Поттере такого бы не было, а теперь Брайтон с подобными лузерпульскими спецами обречён на страпон, увы
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