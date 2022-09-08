Уилшир сравнил Эриксена с Кэрриком

Кристиан Эриксен Тренер академии "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что в лице полузащитника Кристиана Эриксена "Манчестер Юнайтед" обрел нового Майкла Кэррика.

Эриксен, подписанный "Юнайтед" свободным агентом, выходил в стартовом составе на все шесть матчей "красных дьяволов" в новом сезоне Премьер-Лиги.

По мнению Уилшира, у "Юнайтед" не было такого игрока, который видит поля и способен отдать правильный пас в развитие атаки, со времен Кэррика.

"Нет так много игроков обладают видением, которое есть у него".

"В первых матчах к нему были вопросы, потому что он играл чуть глубже. Но он добавляет тебе изобретательности. Его пас в комбинации с первым голом против "Арсенала" — это пас в стиле Майкла Кэррика. Он играет с поднятой головой, сканирует поле. Он видит картину до того, как примет мяч".

"Многие люди ценят предголевые передачи, и он отдаст много таких передач за "Юнайтед" в этом сезоне. Против этого так сложно обороняться, он создает проблему другого уровня для защитников соперника. Если Кристиан Эриксен сможет избегать травм и оставаться в форме, он будет большим игроком для "Манчестер Юнайтед", — цитирует Уилшира Manchester Evening News.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Уилшир, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 20:00

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  1. asnural 08.09.2022 20:43 # asnural
    Умерла королева Елизавета II....футбола не будет пол года

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  2. sayk2 08.09.2022 20:35 # sayk2
    эриксон поле видит аки сокол с неба

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