Уилшир сравнил Эриксена с Кэрриком

Тренер академии "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что в лице полузащитника Кристиана Эриксена "Манчестер Юнайтед" обрел нового Майкла Кэррика.

Эриксен, подписанный "Юнайтед" свободным агентом, выходил в стартовом составе на все шесть матчей "красных дьяволов" в новом сезоне Премьер-Лиги.



По мнению Уилшира, у "Юнайтед" не было такого игрока, который видит поля и способен отдать правильный пас в развитие атаки, со времен Кэррика.



"Нет так много игроков обладают видением, которое есть у него".



"В первых матчах к нему были вопросы, потому что он играл чуть глубже. Но он добавляет тебе изобретательности. Его пас в комбинации с первым голом против "Арсенала" — это пас в стиле Майкла Кэррика. Он играет с поднятой головой, сканирует поле. Он видит картину до того, как примет мяч".



"Многие люди ценят предголевые передачи, и он отдаст много таких передач за "Юнайтед" в этом сезоне. Против этого так сложно обороняться, он создает проблему другого уровня для защитников соперника. Если Кристиан Эриксен сможет избегать травм и оставаться в форме, он будет большим игроком для "Манчестер Юнайтед", — цитирует Уилшира Manchester Evening News.