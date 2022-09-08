Редмонд сменил "Саутгемптон" на "Бешикташ"

Вингер "Саутгемптона" Натан Редмонд последовал примеру Деле Алли и уехал выступать за "Бешикташ".

Редмонд играл за "Саутгемптон" после своего перехода из "Норвича" в 2016 году, за эти шесть лет забив 30 голов в 232 матчах.



Натан сыграл только 15 матчей за "святых" в этом календарном году, и главный тренер Ральф Хазенхюттль заранее дал понять 28-летнему англичанину, что тот не входит в его планы на сезон 2023/23.



В итоге Редмонд перебрался в "Бешикташ", заключив с клубом из Стамбула однолетний контракт. Предполагается, что "Саутгемптон" получил небольшую компенсацию за своего игрока.









