Грэм Поттер назначен главным тренером "Челси"
"Челси" объявил о назначении Грэма Поттера своим новым главным тренером.
Сыграв со старта сезона только шесть матчей в Премьер-Лиге и один в Лиге Чемпионов, "Челси" решил попрощаться с Томасом Тухелем, чьи отношения с владельцами клуба и игроками команды достигли точки невозврата.
Спустя сутки после увольнения Тухеля "Челси" полностью договорился с Поттером и сейчас объявил о подписании пятилетнего контракта с Грэмом.
"Брайтон", который Поттер тренировал с лета 2019, получил за своего рулевого около 16 миллионов фунтов в качестве компенсации.
"Я невероятно горд и взволнован представлять "Челси" — этот замечательный футбольный клуб. Я очень взволнован тем, что становлюсь партнером новых владельцев "Челси", и предвкушаю работу с этой яркой группой игроков, чтобы развивать команду и культуру, которыми бы наши удивительные фанаты смогли гордиться".
"Также я бы хотел выразить искреннюю благодарность "Брайтону" за то, что позволили мне воспользоваться этой возможностью, а также Тони Блуму, всем игрокам, персоналу и болельщикам за их непрерывную поддержку на протяжении моего времени в клубе", — сообщил Поттер.
Таким образом, бывший наставник "Суонси" и "Эстерсунда" дебютирует на новом месте в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в субботу.
08.09.2022 18:00
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Последние комментарии:
Лучший вариант для Челси и худший для Брайтона. Обидно, что такую команду развалили по ходу сезона.
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Попер-Жопер
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Гермиона в штабе будет?
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Челси убрало одного из конкурентов, в лице Брайтона за 4-ку...
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5 летний контракт???!!! Они там ебанулись нахуй??? Если только с зарплатой 3 копейки, то норм. Интересно какие отступные прописаны в контракте!???
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Если наступление Украины будет и дальше так успешно развиваться, то Москве надо будет думать не о референдумах на оккупированных территориях Украины, а о срыве референдума по вхождению Белгородской области в состав Украины.
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ну че сколько протянет на посту?
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Помогать Поттеру выбирать состав на игру будет распределяющая шляпа
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Пизда Брайтану.
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Посмотрим на Поттера, че по чем
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