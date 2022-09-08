Грэм Поттер назначен главным тренером "Челси"

"Челси" объявил о назначении Грэма Поттера своим новым главным тренером.

Сыграв со старта сезона только шесть матчей в Премьер-Лиге и один в Лиге Чемпионов, "Челси" решил попрощаться с Томасом Тухелем, чьи отношения с владельцами клуба и игроками команды достигли точки невозврата.



Спустя сутки после увольнения Тухеля "Челси" полностью договорился с Поттером и сейчас объявил о подписании пятилетнего контракта с Грэмом.



"Брайтон", который Поттер тренировал с лета 2019, получил за своего рулевого около 16 миллионов фунтов в качестве компенсации.



"Я невероятно горд и взволнован представлять "Челси" — этот замечательный футбольный клуб. Я очень взволнован тем, что становлюсь партнером новых владельцев "Челси", и предвкушаю работу с этой яркой группой игроков, чтобы развивать команду и культуру, которыми бы наши удивительные фанаты смогли гордиться".



"Также я бы хотел выразить искреннюю благодарность "Брайтону" за то, что позволили мне воспользоваться этой возможностью, а также Тони Блуму, всем игрокам, персоналу и болельщикам за их непрерывную поддержку на протяжении моего времени в клубе", — сообщил Поттер.



Таким образом, бывший наставник "Суонси" и "Эстерсунда" дебютирует на новом месте в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в субботу.