Грэм Поттер назначен главным тренером "Челси"

Грэм Поттер "Челси" объявил о назначении Грэма Поттера своим новым главным тренером.

Сыграв со старта сезона только шесть матчей в Премьер-Лиге и один в Лиге Чемпионов, "Челси" решил попрощаться с Томасом Тухелем, чьи отношения с владельцами клуба и игроками команды достигли точки невозврата.

Спустя сутки после увольнения Тухеля "Челси" полностью договорился с Поттером и сейчас объявил о подписании пятилетнего контракта с Грэмом.

"Брайтон", который Поттер тренировал с лета 2019, получил за своего рулевого около 16 миллионов фунтов в качестве компенсации.

"Я невероятно горд и взволнован представлять "Челси" — этот замечательный футбольный клуб. Я очень взволнован тем, что становлюсь партнером новых владельцев "Челси", и предвкушаю работу с этой яркой группой игроков, чтобы развивать команду и культуру, которыми бы наши удивительные фанаты смогли гордиться".

"Также я бы хотел выразить искреннюю благодарность "Брайтону" за то, что позволили мне воспользоваться этой возможностью, а также Тони Блуму, всем игрокам, персоналу и болельщикам за их непрерывную поддержку на протяжении моего времени в клубе", — сообщил Поттер.

Таким образом, бывший наставник "Суонси" и "Эстерсунда" дебютирует на новом месте в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в субботу.


Метки Брайтон, Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. kellborn 08.09.2022 18:08 # kellborn
    Лучший вариант для Челси и худший для Брайтона. Обидно, что такую команду развалили по ходу сезона.

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  2. van-dijk 08.09.2022 18:07 # van-dijk
    Попер-Жопер

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  3. brown-ale 08.09.2022 18:07 # brown-ale
    Гермиона в штабе будет?

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  4. live-juve 08.09.2022 18:06 # live-juve
    Челси убрало одного из конкурентов, в лице Брайтона за 4-ку...

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  5. grishuk 08.09.2022 18:06 # grishuk
    5 летний контракт???!!! Они там ебанулись нахуй??? Если только с зарплатой 3 копейки, то норм. Интересно какие отступные прописаны в контракте!???

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  6. narcot 08.09.2022 18:06 # narcot
    Если наступление Украины будет и дальше так успешно развиваться, то Москве надо будет думать не о референдумах на оккупированных территориях Украины, а о срыве референдума по вхождению Белгородской области в состав Украины.

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  7. jakov 08.09.2022 18:05 # jakov
    ну че сколько протянет на посту?

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  8. narcot 08.09.2022 18:05 # narcot
    Помогать Поттеру выбирать состав на игру будет распределяющая шляпа

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  9. suddenly 08.09.2022 18:03 # suddenly
    Пизда Брайтану.

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  10. ratamahatta 08.09.2022 18:03 # ratamahatta
    Посмотрим на Поттера, че по чем

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