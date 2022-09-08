Фаулер раскритиковал Александер-Арнольда после фиаско в Неаполе
Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер раскритиковал крайнего защитника "красных" Трента Александер-Арнольда после поражения 4:1 от "Наполи".
"Ливерпуль" продемонстрировал ужасающую игру в обороне в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов, пропустив три гола уже в первом тайме.
В отличие от многих фанатов, Фаулер не спешит делать козлом отпущения Джо Гомеса, замененного в перерыве, и указывает на то, что Трент не демонстрировал желания отрабатывать в обороне.
"Я бы хотел сказать, что в желании этой команды нельзя было усомниться в последние годы, но сегодня вечером — можно".
"Мы знаем, насколько хорош "Наполи", и они сыграли блестяще, но "Ливерпуль" был плох".
"Все камни полетят в Джо Гомеса после такого первого тайма, но взгляните на недостаток желания у Трента".
"К его подключениям в атаку не может быть претензий, но мы можем ткнуть в него пальцем насчет игры в обороне. Он не показывает того же желания, когда нужно возвращаться назад, и это неправильно".
"Ливерпуль" оборонялся шокирующим образом", — заявил Фаулер в эфире BT Sport.
08.09.2022 17:00
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Салах следующий, если не исправится
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КОРОЛЬ Фаулер по делу обоссал скузнявое чучело (лучшего правого защитника по мнению тупых лузерпуков)
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Это что, для Фаулера новость? Все кто играет против Ливера знают, что именно в оборонительном аспекте Арнольд - худший правый защитник АПЛ с большим отрывом. И у всех акцент атаки смещён на правый фланг обороны Ливера, т.к. они знают, что в половине случаев он вообще не успеет вернуться в оборону, а в другой половине его обыграют, как стойку деревянную. Это и Клопп знает, поэтому настраивает оборону так, чтобы защитники смещались на правый фланг, подстраховывая Арнольда. Этот игрок имеет смысл только в одной схеме одного тренера, в любой другой команде он бы лавку протирал. Тоже мне Фаулер проснулся.
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грузинский середняк показал, чего стоит таа оруууууууу
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