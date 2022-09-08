Фаулер раскритиковал Александер-Арнольда после фиаско в Неаполе

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер раскритиковал крайнего защитника "красных" Трента Александер-Арнольда после поражения 4:1 от "Наполи".

"Ливерпуль" продемонстрировал ужасающую игру в обороне в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов, пропустив три гола уже в первом тайме.



В отличие от многих фанатов, Фаулер не спешит делать козлом отпущения Джо Гомеса, замененного в перерыве, и указывает на то, что Трент не демонстрировал желания отрабатывать в обороне.



"Я бы хотел сказать, что в желании этой команды нельзя было усомниться в последние годы, но сегодня вечером — можно".



"Мы знаем, насколько хорош "Наполи", и они сыграли блестяще, но "Ливерпуль" был плох".



"Все камни полетят в Джо Гомеса после такого первого тайма, но взгляните на недостаток желания у Трента".



"К его подключениям в атаку не может быть претензий, но мы можем ткнуть в него пальцем насчет игры в обороне. Он не показывает того же желания, когда нужно возвращаться назад, и это неправильно".



"Ливерпуль" оборонялся шокирующим образом", — заявил Фаулер в эфире BT Sport.