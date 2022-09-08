Фаулер раскритиковал Александер-Арнольда после фиаско в Неаполе

Трент Александер-Арнольд Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер раскритиковал крайнего защитника "красных" Трента Александер-Арнольда после поражения 4:1 от "Наполи".

"Ливерпуль" продемонстрировал ужасающую игру в обороне в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов, пропустив три гола уже в первом тайме.

В отличие от многих фанатов, Фаулер не спешит делать козлом отпущения Джо Гомеса, замененного в перерыве, и указывает на то, что Трент не демонстрировал желания отрабатывать в обороне.

"Я бы хотел сказать, что в желании этой команды нельзя было усомниться в последние годы, но сегодня вечером — можно".

"Мы знаем, насколько хорош "Наполи", и они сыграли блестяще, но "Ливерпуль" был плох".

"Все камни полетят в Джо Гомеса после такого первого тайма, но взгляните на недостаток желания у Трента".

"К его подключениям в атаку не может быть претензий, но мы можем ткнуть в него пальцем насчет игры в обороне. Он не показывает того же желания, когда нужно возвращаться назад, и это неправильно".

"Ливерпуль" оборонялся шокирующим образом", — заявил Фаулер в эфире BT Sport.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Наполи, Фаулер

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 17:00

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  1. fowler9 08.09.2022 17:24 # fowler9
    Салах следующий, если не исправится

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  2. true-manc 08.09.2022 17:20 # true-manc
    КОРОЛЬ Фаулер по делу обоссал скузнявое чучело (лучшего правого защитника по мнению тупых лузерпуков)

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  3. lampard78 08.09.2022 17:19 # lampard78
    Это что, для Фаулера новость? Все кто играет против Ливера знают, что именно в оборонительном аспекте Арнольд - худший правый защитник АПЛ с большим отрывом. И у всех акцент атаки смещён на правый фланг обороны Ливера, т.к. они знают, что в половине случаев он вообще не успеет вернуться в оборону, а в другой половине его обыграют, как стойку деревянную. Это и Клопп знает, поэтому настраивает оборону так, чтобы защитники смещались на правый фланг, подстраховывая Арнольда. Этот игрок имеет смысл только в одной схеме одного тренера, в любой другой команде он бы лавку протирал. Тоже мне Фаулер проснулся.

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  4. narcot 08.09.2022 17:17 # narcot
    грузинский середняк показал, чего стоит таа оруууууууу

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