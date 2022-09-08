Бывший голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в "Ньюкасл".

Напомним, в летнее трансферное окно "Ньюкасл" отпустил Мартина Дубравку в аренду в "Манчестер Юнайтед", оставшись только с Карлом Дарлоу в качестве дублера для своего первого номера Ника Поупа.



С Поупом по-прежнему все в порядке, а вот 31-летний Дарлоу получил серьезную травму связок лодыжки на тренировке команды Эдди Хау в среду утром.



"Ньюкасл" был вынужден обратиться на рынок свободных агентов для укрепления последнего рубежа и обнаружил там Кариуса, который находится без клуба после истечения своего контракта с "Ливерпулем" в конце прошлого сезона.



Добавим, Лорис не играл за "Ливерпуль" со злополучного финала Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, затем побывав в Турции и Германии на правах аренды.