Кариус близок к переходу в "Ньюкасл"
Бывший голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в "Ньюкасл".
Напомним, в летнее трансферное окно "Ньюкасл" отпустил Мартина Дубравку в аренду в "Манчестер Юнайтед", оставшись только с Карлом Дарлоу в качестве дублера для своего первого номера Ника Поупа.
С Поупом по-прежнему все в порядке, а вот 31-летний Дарлоу получил серьезную травму связок лодыжки на тренировке команды Эдди Хау в среду утром.
"Ньюкасл" был вынужден обратиться на рынок свободных агентов для укрепления последнего рубежа и обнаружил там Кариуса, который находится без клуба после истечения своего контракта с "Ливерпулем" в конце прошлого сезона.
Добавим, Лорис не играл за "Ливерпуль" со злополучного финала Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, затем побывав в Турции и Германии на правах аренды.
08.09.2022 16:00
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Очередной загубленный колбасниками талант
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ля какая красивая
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то есть, он как ушел из Ливерпуля, сидит без клуба?
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емана, а кто будет править семью морями?
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он Хемсворта в Торе готовится заменить
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Лучший гк в истории зеропука. Чмопп заруинил карьеру топарю.
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СУЛТАН!!!
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