Кариус близок к переходу в "Ньюкасл"

Лорис Кариус Бывший голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус близок к переходу в "Ньюкасл".

Напомним, в летнее трансферное окно "Ньюкасл" отпустил Мартина Дубравку в аренду в "Манчестер Юнайтед", оставшись только с Карлом Дарлоу в качестве дублера для своего первого номера Ника Поупа.

С Поупом по-прежнему все в порядке, а вот 31-летний Дарлоу получил серьезную травму связок лодыжки на тренировке команды Эдди Хау в среду утром.

"Ньюкасл" был вынужден обратиться на рынок свободных агентов для укрепления последнего рубежа и обнаружил там Кариуса, который находится без клуба после истечения своего контракта с "Ливерпулем" в конце прошлого сезона.

Добавим, Лорис не играл за "Ливерпуль" со злополучного финала Лиги Чемпионов против "Реала" в 2018 году, затем побывав в Турции и Германии на правах аренды.


Метки Кариус, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 546

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Последние комментарии:




  1. ratamahatta 08.09.2022 16:34 # ratamahatta
    Очередной загубленный колбасниками талант

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  2. dwayne 08.09.2022 16:30 # dwayne
    ля какая красивая

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  3. eakz 08.09.2022 16:24 # eakz
    то есть, он как ушел из Ливерпуля, сидит без клуба?

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  4. breadpeat 08.09.2022 16:23 # breadpeat
    емана, а кто будет править семью морями?

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  5. alexomck 08.09.2022 16:15 # alexomck
    он Хемсворта в Торе готовится заменить

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  6. jirrort 08.09.2022 16:03 # jirrort
    Лучший гк в истории зеропука. Чмопп заруинил карьеру топарю.

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  7. electric 08.09.2022 16:01 # electric
    СУЛТАН!!!

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