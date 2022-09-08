Поттер согласился возглавить "Челси"

Наставник "Брайтона" Грэм Поттер дал устное согласие возглавить "Челси".

"Челси" вступил в переговоры с Поттером сразу после того, как накануне утром уволил Томаса Тухеля. За прошедшие сутки "синие" значительно продвинулись в переговорах, и Грэм уже дал свое согласие на переход в лондонский клуб.



Как сообщает Sky Sports, Поттер был целью номер один "Челси", несмотря на то, что "синие" рассматривали ряд других вариантов, включая Рубена Аморима из "Спортинга".



Поттер отменил свою назначенную на пятницу пресс-конференцию в "Брайтоне" и сейчас обсуждает заключение детали сделки. "Челси" придется выплатить "чайкам" около 16 миллионов фунтов в виде компенсации.



В данный момент "Челси" уверен в сделке и надеется, что Поттер займет свое место у бровки в субботнем матче против "Фулхэма".