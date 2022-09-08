Поттер согласился возглавить "Челси"

Грэм Поттер Наставник "Брайтона" Грэм Поттер дал устное согласие возглавить "Челси".

"Челси" вступил в переговоры с Поттером сразу после того, как накануне утром уволил Томаса Тухеля. За прошедшие сутки "синие" значительно продвинулись в переговорах, и Грэм уже дал свое согласие на переход в лондонский клуб.

Как сообщает Sky Sports, Поттер был целью номер один "Челси", несмотря на то, что "синие" рассматривали ряд других вариантов, включая Рубена Аморима из "Спортинга".

Поттер отменил свою назначенную на пятницу пресс-конференцию в "Брайтоне" и сейчас обсуждает заключение детали сделки. "Челси" придется выплатить "чайкам" около 16 миллионов фунтов в виде компенсации.

В данный момент "Челси" уверен в сделке и надеется, что Поттер займет свое место у бровки в субботнем матче против "Фулхэма".


Метки Брайтон, Поттер, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1741

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  1. vav 08.09.2022 16:31 # vav
    Печалька для пенсов начинается, не потянет

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  2. gunnerlove 08.09.2022 16:20 # gunnerlove
    С этим понятно
    Но кто в Брайтон придет?

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  3. lahmatyj 08.09.2022 15:58 # lahmatyj
    Через год получит компенсацию 10-15млн и пойдет тренить нормальный клуб. Чисто к пенсопитекам идет бабла на шару поднять.

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  4. breadpeat 08.09.2022 15:42 # breadpeat
    еще и минус брайтон... нормик расклад

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  5. best-fanunited 08.09.2022 15:34 # best-fanunited
    на понижение

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  6. chelsea-69 08.09.2022 15:29 # chelsea-69
    пацан к успеху идёт

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  7. true-manc 08.09.2022 15:26 # true-manc
    зашкварился шпроттер(((

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  8. moneycity 08.09.2022 15:07 # moneycity
    Ну это пиздец, Брайтон так классно смотрится в этом сезоне. Жаль.

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