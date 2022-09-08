Артета жаждет привести "Арсенал" к успеху в Европе

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что в этом сезоне его команда сможет завоевать долгожданный трофей на европейской арене.

За свою историю "Арсенал" завоевал лишь два европейских трофея: Кубок ярмарок в 1969/70 и Кубок обладателей кубков в 1993/94.

С тех пор "канонирам" доводилось участвовать и в финале Лиги Чемпионов, и в финале Лиги Европы (дважды), однако удача обходила их стороной.

В преддверии стартового матча группового этапа Лиги Европы против "Цюриха" Артета дал понять, что у его команды большие амбиции не только насчет Премьер-Лиги, где "Арсенал" сохраняет лидерство.

"Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз праздновали успех в Европе. Мы бы хотели стать первыми, кто прервет эту неудачную серию, но нужно с чего-то начать. Для нас это начнется завтра — мы должны хорошо сыграть и заслужить победу в матче", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 08.09.2022 14:59 # superglor
    Да этим бестрофейным неудачникам даже Лига Конференций не по зубам. А условную Лигу 3алупы - специальный турнир для инвалидных команд уровня Арсеноля, в УЕФА еще не создали.

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  2. alexomck 08.09.2022 14:28 # alexomck
    дежурные слова. взять какую-никакую чашку и оформить путевку в ЛЧ - заманчиво, но это лотерея. место в топ-4 - приоритетная задача.

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  3. chelsea88 08.09.2022 14:12 # chelsea88
    Ещё один анекдот))))
    Никчёмный вулвич и успех в Европе вещи несовместимые)

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  4. mixmaster 08.09.2022 14:09 # mixmaster
    кстати, Кубок ярмарок в 1969/70 - это лч тогдашняя, вроде как)

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  5. breadpeat 08.09.2022 14:04 # breadpeat
    мдааа..

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