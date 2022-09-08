Артета жаждет привести "Арсенал" к успеху в Европе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что в этом сезоне его команда сможет завоевать долгожданный трофей на европейской арене.
За свою историю "Арсенал" завоевал лишь два европейских трофея: Кубок ярмарок в 1969/70 и Кубок обладателей кубков в 1993/94.
С тех пор "канонирам" доводилось участвовать и в финале Лиги Чемпионов, и в финале Лиги Европы (дважды), однако удача обходила их стороной.
В преддверии стартового матча группового этапа Лиги Европы против "Цюриха" Артета дал понять, что у его команды большие амбиции не только насчет Премьер-Лиги, где "Арсенал" сохраняет лидерство.
"Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз праздновали успех в Европе. Мы бы хотели стать первыми, кто прервет эту неудачную серию, но нужно с чего-то начать. Для нас это начнется завтра — мы должны хорошо сыграть и заслужить победу в матче", — цитирует Артету The Guardian.
08.09.2022 14:00
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Последние комментарии:
Да этим бестрофейным неудачникам даже Лига Конференций не по зубам. А условную Лигу 3алупы - специальный турнир для инвалидных команд уровня Арсеноля, в УЕФА еще не создали.
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дежурные слова. взять какую-никакую чашку и оформить путевку в ЛЧ - заманчиво, но это лотерея. место в топ-4 - приоритетная задача.
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Ещё один анекдот))))
Никчёмный вулвич и успех в Европе вещи несовместимые)
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кстати, Кубок ярмарок в 1969/70 - это лч тогдашняя, вроде как)
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мдааа..
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