Артета жаждет привести "Арсенал" к успеху в Европе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что в этом сезоне его команда сможет завоевать долгожданный трофей на европейской арене.

За свою историю "Арсенал" завоевал лишь два европейских трофея: Кубок ярмарок в 1969/70 и Кубок обладателей кубков в 1993/94.



С тех пор "канонирам" доводилось участвовать и в финале Лиги Чемпионов, и в финале Лиги Европы (дважды), однако удача обходила их стороной.



В преддверии стартового матча группового этапа Лиги Европы против "Цюриха" Артета дал понять, что у его команды большие амбиции не только насчет Премьер-Лиги, где "Арсенал" сохраняет лидерство.



"Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз праздновали успех в Европе. Мы бы хотели стать первыми, кто прервет эту неудачную серию, но нужно с чего-то начать. Для нас это начнется завтра — мы должны хорошо сыграть и заслужить победу в матче", — цитирует Артету The Guardian.