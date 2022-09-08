Каррагер: "Пулишич недостаточно хорош для "Челси"

Кристиан Пулишич Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что вингер Кристиан Пулишич недостаточно хорош, чтобы быть основным игроком "Челси".

В этом сезоне Пулишич отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Челси", однако Каррагер не ожидает, что после увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера у 23-летнего американца сильно прибавится игрового времени.

"Вы правда думаете, что он не играл из-за Томаса Тухеля, или дело все-таки в нем самом?"

"Я думаю, он недостаточно хорош для "Челси". Он находится в клубе уже несколько лет, и я думаю, он имел достаточно шансов".

"Я не думаю, что новый тренер полностью преобразит его и что он начнет играть каждую неделю. Я просто думаю, что он является игроком ротации для "Челси".

"Чтобы играть каждую неделю и делать разницу в одной из лучших команд мира, он недостаточно хорош прямо сейчас", — цитирует Каррагера Daily Mail.


Метки Каррагер, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 13:00

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  1. role-playin 08.09.2022 13:11 # role-playin
    Как будто при Тухеле хоть один игрок атаки был "достаточно хорош". Все сднили. Пуля-перестрелка при Лемпсе был топариком.

    (ответить)

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