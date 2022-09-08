Каррагер: "Пулишич недостаточно хорош для "Челси"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что вингер Кристиан Пулишич недостаточно хорош, чтобы быть основным игроком "Челси".

В этом сезоне Пулишич отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Челси", однако Каррагер не ожидает, что после увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера у 23-летнего американца сильно прибавится игрового времени.



"Вы правда думаете, что он не играл из-за Томаса Тухеля, или дело все-таки в нем самом?"



"Я думаю, он недостаточно хорош для "Челси". Он находится в клубе уже несколько лет, и я думаю, он имел достаточно шансов".



"Я не думаю, что новый тренер полностью преобразит его и что он начнет играть каждую неделю. Я просто думаю, что он является игроком ротации для "Челси".



"Чтобы играть каждую неделю и делать разницу в одной из лучших команд мира, он недостаточно хорош прямо сейчас", — цитирует Каррагера Daily Mail.