Клопп уверен, что его не уволят, как Тухеля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что не повторит судьбу своего соотечественника и коллеги Томаса Тухеля, уволенного из "Челси" накануне.

"Ливерпуль" не только набрал на одно очко меньше "Челси" в Премьер-Лиге, но и стартовал в Лиге Чемпионов хуже "синих", проиграв "Наполи" со счетом 4:1.



Однако Клопп убежден, что его боссы будут терпеливее, нежели Тодд Бели, поспешивший изгнать Тухеля.



"Переживаю ли я насчет своего будущего после поспешного увольнения Тухеля? Нет, нет особо. Но кто знает?"



"Разница в том, что они (владельцы "Челси") — владельцы другого рода. Наши владельцы более спокойны и ожидают, что я разберусь в этой ситуации, а не думают о том, кто это сделает вместо меня", — цитирует Клоппа Sky Sports.