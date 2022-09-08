Клопп уверен, что его не уволят, как Тухеля

Томас Тухель и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что не повторит судьбу своего соотечественника и коллеги Томаса Тухеля, уволенного из "Челси" накануне.

"Ливерпуль" не только набрал на одно очко меньше "Челси" в Премьер-Лиге, но и стартовал в Лиге Чемпионов хуже "синих", проиграв "Наполи" со счетом 4:1.

Однако Клопп убежден, что его боссы будут терпеливее, нежели Тодд Бели, поспешивший изгнать Тухеля.

"Переживаю ли я насчет своего будущего после поспешного увольнения Тухеля? Нет, нет особо. Но кто знает?"

"Разница в том, что они (владельцы "Челси") — владельцы другого рода. Наши владельцы более спокойны и ожидают, что я разберусь в этой ситуации, а не думают о том, кто это сделает вместо меня", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.09.2022 13:32 # mancunia-planet
    Нет, конечно.

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  2. true-manc 08.09.2022 12:10 # true-manc
    лгбтпульским терпилам нравится оставаться на страпоне)))

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