Клопп уверен, что его не уволят, как Тухеля
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что не повторит судьбу своего соотечественника и коллеги Томаса Тухеля, уволенного из "Челси" накануне.
"Ливерпуль" не только набрал на одно очко меньше "Челси" в Премьер-Лиге, но и стартовал в Лиге Чемпионов хуже "синих", проиграв "Наполи" со счетом 4:1.
Однако Клопп убежден, что его боссы будут терпеливее, нежели Тодд Бели, поспешивший изгнать Тухеля.
"Переживаю ли я насчет своего будущего после поспешного увольнения Тухеля? Нет, нет особо. Но кто знает?"
"Разница в том, что они (владельцы "Челси") — владельцы другого рода. Наши владельцы более спокойны и ожидают, что я разберусь в этой ситуации, а не думают о том, кто это сделает вместо меня", — цитирует Клоппа Sky Sports.
08.09.2022 12:00
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Нет, конечно.
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лгбтпульским терпилам нравится оставаться на страпоне)))
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