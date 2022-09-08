Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 8 сентября, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои поединки в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЦЮРИХ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция



"Арсенал" блестяще начал новый сезон, одержав пять побед подряд, но в минувший уикенд проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Матчем против "Цюриха" подопечные Микеля Артеты постараются реабилитироваться и показать свои амбиции насчет европейского турнира.



- "Цюрих" выиграл три из 10 матчей против английских команд в еврокубках (7 поражений), все три победы одержав дома.



- "Арсенал" выиграл все шесть встречи с командами из Швейцарии, но с "Цюрихом" столкнулся впервые.



- Предыдущий выезд "Арсенала" в Швейцарию обернулся победой над "Базелем" благодаря хет-трику Лукаса Переса в декабре 2016.



- "Цюрих" проиграл оба последних домашних матча в Лиге Европы, хотя до этого — только один из 11.



- "Арсенал" выиграл 75% своих матчей на групповом этапе Лиги Европы (18/24). За последние три сезона участия в турнире только у "Зенита" этот процент выше (79% — 19/24).



- Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа забивал в обоих последних матчах Лиги Европы, на которые выходил в старте.



"Арсенал" отправился в Швейцарию, оставив дома лечиться Седрика Соареша, Томаса Партея, Мохамеда Эльнени и Эмиль Смит-Роу. Последний травмировался на разминке перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала".



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед", кажется, пришел в себя после провального начала сезона и сейчас может похвастать серией, достигшей четырех побед подряд.



- "Юнайтед" не пропустил ни одного гола в четырех предыдущих встречах с "Реал Сосьедад" (2 победы, 2 ничьи).



- "Реал Сосьедад" еще никогда не побеждал команды из Англии в еврокубках (2 ничьи, 4 поражения).



- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 18 последних домашних матчей в Лиге Европы (14 побед, 4 ничьи).



- Давид Сильва из "Реал Сосьедад" забил три гола и отдал две результативные передачи в восьми матчах против "Юнайтед" на "Олд Траффорд".



- Как тренер, Эрик Тен Хаг проиграл восемь из своих 20 домашних матчей в еврокубках (40%) против двух из 20 на выезде (10%).



Как признался Тен Хаг на пресс-конференции, нападающий Криштиану Роналду готов к выходу в стартовом составе "Юнайтед". Также с первых минут могут появиться Хари Магуайр Каземиро. Антони Мартиаль травмирован, Люк Шоу и Донни Ван де Бек тоже отсутствовали на открытой тренировке.