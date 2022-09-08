Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Криштиану Роналду В четверг, 8 сентября, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои поединки в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЦЮРИХ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция

"Арсенал" блестяще начал новый сезон, одержав пять побед подряд, но в минувший уикенд проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Матчем против "Цюриха" подопечные Микеля Артеты постараются реабилитироваться и показать свои амбиции насчет европейского турнира.

- "Цюрих" выиграл три из 10 матчей против английских команд в еврокубках (7 поражений), все три победы одержав дома.

- "Арсенал" выиграл все шесть встречи с командами из Швейцарии, но с "Цюрихом" столкнулся впервые.

- Предыдущий выезд "Арсенала" в Швейцарию обернулся победой над "Базелем" благодаря хет-трику Лукаса Переса в декабре 2016.

- "Цюрих" проиграл оба последних домашних матча в Лиге Европы, хотя до этого — только один из 11.

- "Арсенал" выиграл 75% своих матчей на групповом этапе Лиги Европы (18/24). За последние три сезона участия в турнире только у "Зенита" этот процент выше (79% — 19/24).

- Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа забивал в обоих последних матчах Лиги Европы, на которые выходил в старте.

"Арсенал" отправился в Швейцарию, оставив дома лечиться Седрика Соареша, Томаса Партея, Мохамеда Эльнени и Эмиль Смит-Роу. Последний травмировался на разминке перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Юнайтед", кажется, пришел в себя после провального начала сезона и сейчас может похвастать серией, достигшей четырех побед подряд.

- "Юнайтед" не пропустил ни одного гола в четырех предыдущих встречах с "Реал Сосьедад" (2 победы, 2 ничьи).

- "Реал Сосьедад" еще никогда не побеждал команды из Англии в еврокубках (2 ничьи, 4 поражения).

- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 18 последних домашних матчей в Лиге Европы (14 побед, 4 ничьи).

- Давид Сильва из "Реал Сосьедад" забил три гола и отдал две результативные передачи в восьми матчах против "Юнайтед" на "Олд Траффорд".

- Как тренер, Эрик Тен Хаг проиграл восемь из своих 20 домашних матчей в еврокубках (40%) против двух из 20 на выезде (10%).

Как признался Тен Хаг на пресс-конференции, нападающий Криштиану Роналду готов к выходу в стартовом составе "Юнайтед". Также с первых минут могут появиться Хари Магуайр Каземиро. Антони Мартиаль травмирован, Люк Шоу и Донни Ван де Бек тоже отсутствовали на открытой тренировке.


Метки Арсенал, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Цюрих

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 08.09.2022 12:01 # thegodfather
    Грэм Поттер устно согласился стать новым главным тренером «Челси».

    Сторонам остаётся завершить официальный процесс. Грэм Поттер станет новым главным тренером «Челси».

    [Matt Law &#127941;]

    Грэм Поттер будет назначен новым главным тренером «Челси» — here we go. Соглашение достигнуто.

    [Fabrizio Romano &#129351;]


    Камон красиво. У кого-ьо чмопп, а у кого-то великий Поттер!!!

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  2. true-manc 08.09.2022 11:54 # true-manc
    колбасные дауны:
    > Пеп скоро уйдет из Сити, КОРОЛИ уже не те, что раньше, бла-бла-бла

    реальность:
    > клоп откровенно устал тренировать портовый бордель и хочет свалить в нормальный клуб

    ору)))

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  3. ian 08.09.2022 11:53 # ian
    Есть видео МС с кубком ЛЧ? Друг просил

    (ответить)

  4. v-0987654321 08.09.2022 11:50 # v-0987654321
    Ливерпуль = Армения

    Членси = Лохакраина

    (ответить)

  5. moneycity 08.09.2022 11:49 # moneycity
    08.09.2022 11:46 #
    sausage

    вчера в Балаклее была просто неудача и плохой день.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95446/?c=1

    (ответить)

  6. jirrort 08.09.2022 11:49 # jirrort
    ЧЕЛСИ = МАЙКЛ ДЖЕКСОН
    ливерпуль = дима билан

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  7. thegodfather 08.09.2022 11:48 # thegodfather
    Братишки, уже не терпится посмотреть на новый поттерси. Это чистая магия, братишки, чистое волшебство.

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  8. arsenalbigfan 08.09.2022 11:46 # arsenalbigfan
    у сук наконецто качественный мужицкий футбик, а не ебучее позорище безвольное что наблюдали во вторник

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  9. ian 08.09.2022 11:45 # ian
    Легенды Ланкашира объединяются для проведения благотворительного матча в помощь сыну бывшего игрока «риверсайдцев» и «Престон Норт Энд» Томми Спурра, у которого диагностирован рак четвёртой стадии.
    Здоровья, родной!

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  10. v-0987654321 08.09.2022 11:44 # v-0987654321
    Сэм Эллардайс назначен новым главным тренером «Членси», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 67-летним английским специалистом рассчитано на 18 месяцев.

    «Членси» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 6 игр.



    ОРУ!



    Хахахаха

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  11. meshuggah 08.09.2022 11:40 # meshuggah
    карма настигла подзалюпалей и это прекрасно

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  12. v-0987654321 08.09.2022 11:37 # v-0987654321
    Пенсы шо с ибалом,черти?

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  13. scholes18 08.09.2022 11:34 # scholes18
    Какое место в Премьер-Лиге займет Эрик Тен Хаг в своем первом сезоне работы в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед"?

    1-4 38% (7123)
    5-6 38% (7167)

    Источник: http://fapl.ru/polls/120/?res=1

    это всех так впечатлили последние матчи МЮ? если не ошибаюсь, вариант 5-6 значительнее опережал 1-4.

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  14. v-0987654321 08.09.2022 11:33 # v-0987654321
    Тухель АУТ

    Большой Сэм ИН!

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  15. wilegend 08.09.2022 11:32 # wilegend
    рона с почином

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  16. mixmaster 08.09.2022 11:30 # mixmaster
    ну хоть качественный футбол посмотрим. надеюсь на победы английских команд ибо после выступления отдельных в лч, сейчас надо как то отмыть английское реноме.

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  17. jirrort 08.09.2022 11:30 # jirrort
    ШОНА ДАЙЧА В ЛИВЕРПУК!!!

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  18. moneycity 08.09.2022 11:28 # moneycity
    Портовые проститутки на страпоне)

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  19. v-0987654321 08.09.2022 11:28 # v-0987654321
    Батя вернулся в родные края,ожидайте жести!

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  20. sausage 08.09.2022 11:25 # sausage
    Ждём великого дебюта Роналду в Лиге Европы. Главное событие года!

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