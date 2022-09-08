Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг, 8 сентября, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои поединки в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЦЮРИХ — АРСЕНАЛ 19:45 Онлайн-трансляция
"Арсенал" блестяще начал новый сезон, одержав пять побед подряд, но в минувший уикенд проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Матчем против "Цюриха" подопечные Микеля Артеты постараются реабилитироваться и показать свои амбиции насчет европейского турнира.
- "Цюрих" выиграл три из 10 матчей против английских команд в еврокубках (7 поражений), все три победы одержав дома.
- "Арсенал" выиграл все шесть встречи с командами из Швейцарии, но с "Цюрихом" столкнулся впервые.
- Предыдущий выезд "Арсенала" в Швейцарию обернулся победой над "Базелем" благодаря хет-трику Лукаса Переса в декабре 2016.
- "Цюрих" проиграл оба последних домашних матча в Лиге Европы, хотя до этого — только один из 11.
- "Арсенал" выиграл 75% своих матчей на групповом этапе Лиги Европы (18/24). За последние три сезона участия в турнире только у "Зенита" этот процент выше (79% — 19/24).
- Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа забивал в обоих последних матчах Лиги Европы, на которые выходил в старте.
"Арсенал" отправился в Швейцарию, оставив дома лечиться Седрика Соареша, Томаса Партея, Мохамеда Эльнени и Эмиль Смит-Роу. Последний травмировался на разминке перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала".
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед", кажется, пришел в себя после провального начала сезона и сейчас может похвастать серией, достигшей четырех побед подряд.
- "Юнайтед" не пропустил ни одного гола в четырех предыдущих встречах с "Реал Сосьедад" (2 победы, 2 ничьи).
- "Реал Сосьедад" еще никогда не побеждал команды из Англии в еврокубках (2 ничьи, 4 поражения).
- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 18 последних домашних матчей в Лиге Европы (14 побед, 4 ничьи).
- Давид Сильва из "Реал Сосьедад" забил три гола и отдал две результативные передачи в восьми матчах против "Юнайтед" на "Олд Траффорд".
- Как тренер, Эрик Тен Хаг проиграл восемь из своих 20 домашних матчей в еврокубках (40%) против двух из 20 на выезде (10%).
Как признался Тен Хаг на пресс-конференции, нападающий Криштиану Роналду готов к выходу в стартовом составе "Юнайтед". Также с первых минут могут появиться Хари Магуайр Каземиро. Антони Мартиаль травмирован, Люк Шоу и Донни Ван де Бек тоже отсутствовали на открытой тренировке.
08.09.2022 11:00
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Последние комментарии:
Грэм Поттер устно согласился стать новым главным тренером «Челси».
Сторонам остаётся завершить официальный процесс. Грэм Поттер станет новым главным тренером «Челси».
[Matt Law 🏅]
Грэм Поттер будет назначен новым главным тренером «Челси» — here we go. Соглашение достигнуто.
[Fabrizio Romano 🥇]
Камон красиво. У кого-ьо чмопп, а у кого-то великий Поттер!!!
(ответить)
колбасные дауны:
> Пеп скоро уйдет из Сити, КОРОЛИ уже не те, что раньше, бла-бла-бла
реальность:
> клоп откровенно устал тренировать портовый бордель и хочет свалить в нормальный клуб
ору)))
(ответить)
Есть видео МС с кубком ЛЧ? Друг просил
(ответить)
Ливерпуль = Армения
Членси = Лохакраина
(ответить)
08.09.2022 11:46 #
sausage
вчера в Балаклее была просто неудача и плохой день.
Источник: http://fapl.ru/posts/95446/?c=1
(ответить)
ЧЕЛСИ = МАЙКЛ ДЖЕКСОН
ливерпуль = дима билан
(ответить)
Братишки, уже не терпится посмотреть на новый поттерси. Это чистая магия, братишки, чистое волшебство.
(ответить)
у сук наконецто качественный мужицкий футбик, а не ебучее позорище безвольное что наблюдали во вторник
(ответить)
Легенды Ланкашира объединяются для проведения благотворительного матча в помощь сыну бывшего игрока «риверсайдцев» и «Престон Норт Энд» Томми Спурра, у которого диагностирован рак четвёртой стадии.
Здоровья, родной!
(ответить)
Сэм Эллардайс назначен новым главным тренером «Членси», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 67-летним английским специалистом рассчитано на 18 месяцев.
«Членси» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 6 игр.
ОРУ!
Хахахаха
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карма настигла подзалюпалей и это прекрасно
(ответить)
Пенсы шо с ибалом,черти?
(ответить)
Какое место в Премьер-Лиге займет Эрик Тен Хаг в своем первом сезоне работы в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед"?
1-4 38% (7123)
5-6 38% (7167)
Источник: http://fapl.ru/polls/120/?res=1
это всех так впечатлили последние матчи МЮ? если не ошибаюсь, вариант 5-6 значительнее опережал 1-4.
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Тухель АУТ
Большой Сэм ИН!
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рона с почином
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ну хоть качественный футбол посмотрим. надеюсь на победы английских команд ибо после выступления отдельных в лч, сейчас надо как то отмыть английское реноме.
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ШОНА ДАЙЧА В ЛИВЕРПУК!!!
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Портовые проститутки на страпоне)
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Батя вернулся в родные края,ожидайте жести!
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Ждём великого дебюта Роналду в Лиге Европы. Главное событие года!
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