Каррагер предостерег Поттера насчет "Челси"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предостерег главного тренера "Брайтона" Грэма Поттера насчет работы в "Челси".

Уволив Томаса Тухеля на следующий день после поражения 1:0 от загребского "Динамо" в Лиге Чемпионов, "Челси" сразу же вступил в переговоры с Поттером.



Однако Каррагер не думает, что "синие", даже назначив Поттера, избавятся от своей привычки менять тренеров как перчатки. По мнению Джейми, лондонскому клубу больше подходит бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.



"Челси" — очень беспощадный клуб, и я не уверен, что Поттер им подходит. В "Челси" говорили, что в будущем они хотят вести свои дела по-другому и что они предпочитают иметь у руля тренера, нежели менеджера. Но на месте Поттера мне было бы очень сложно в это поверить".



"Они избавились от тренера через шесть матчей после начала сезона. Конечно, это был бы огромный шаг в его тренерской карьере, ведь "Челси" остается одним из топ-клубов. Прямо сейчас именно они являются чемпионами Мира, но есть опасения, что Поттер окажется в той же лодке, что и каждый другой тренер "Челси" в последние 10 лет".



"Если он сразу не начнет давать результат, через 12 месяцев у них снова будет новый тренер. Возможно, с приходом Поттера это изменился, но на месте Поттера я бы очень насторожился, учитывая то, как они поступили с Тухелем".



"Рано или поздно он все равно уйдет из "Брайтона", потому что он проделал великолепную работу там, и каждый обожает, в какой футбол играет его команда".



"Я не думаю, что он сможет отвергнуть эту возможность, но я бы не стал надеяться, что "Челси" изменит свои повадки в отношении тренеров".



"Будь я болельщиком "Челси", я бы захотел видеть у руля своего клуба Маурисио Почеттино", — сообщил Каррагер Sky Sports.