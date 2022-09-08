Тухель был в шоке от своего увольнения из "Челси"

Томас Тухель был шокирован решением "Челси" уволить его с поста главного тренера.

Из-за ухудшившихся отношений с владельцами клубами и игроками команды, на что наложился невыразительный старт нового сезона, накануне Тухель лишился своей работы.



Как сообщает The Telegraph, в среду Тухель был вызван на базу "синих" в Кобхэме к 9:30 утра. Томас готовился к разбору полетов с Тоддом Бели, но вместо этого владелец клуба указал 49-летнему немцу на дверь. Спустя полчаса об этом было объявлено официально.



Утверждается, что Тухель принял это решение "спокойно и зрело", не став возражать Бели и просить о втором шансе. Однако Томас убежден, что боссы клуба чересчур поспешили и должны были дать ему больше времени.



К моменту увольнения отношения Тухеля с владельцами "Челси" уже были довольно напряженными. Томас был недоволен, что Бели у него за спиной вел переговоры с агентом Жорже Мендешем насчет нападающего Криштиану Роналду. Также немецкого тренера раздражало, что боссы лезут в дела первой команды и просят объяснить его тактику и решения по составу.



Ожидается, что теперь Тухель сделает некоторый перерыв, прежде чем возьмется за новую работу. Увольнение из "Челси" не должно испортить репутацию Томаса, который в прошлом сезоне отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" ради того, чтобы сохранить преданность оказавшемуся в сложной ситуации лондонскому клубу.