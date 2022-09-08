Тухель был в шоке от своего увольнения из "Челси"

Томас Тухель Томас Тухель был шокирован решением "Челси" уволить его с поста главного тренера.

Из-за ухудшившихся отношений с владельцами клубами и игроками команды, на что наложился невыразительный старт нового сезона, накануне Тухель лишился своей работы.

Как сообщает The Telegraph, в среду Тухель был вызван на базу "синих" в Кобхэме к 9:30 утра. Томас готовился к разбору полетов с Тоддом Бели, но вместо этого владелец клуба указал 49-летнему немцу на дверь. Спустя полчаса об этом было объявлено официально.

Утверждается, что Тухель принял это решение "спокойно и зрело", не став возражать Бели и просить о втором шансе. Однако Томас убежден, что боссы клуба чересчур поспешили и должны были дать ему больше времени.

К моменту увольнения отношения Тухеля с владельцами "Челси" уже были довольно напряженными. Томас был недоволен, что Бели у него за спиной вел переговоры с агентом Жорже Мендешем насчет нападающего Криштиану Роналду. Также немецкого тренера раздражало, что боссы лезут в дела первой команды и просят объяснить его тактику и решения по составу.

Ожидается, что теперь Тухель сделает некоторый перерыв, прежде чем возьмется за новую работу. Увольнение из "Челси" не должно испортить репутацию Томаса, который в прошлом сезоне отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" ради того, чтобы сохранить преданность оказавшемуся в сложной ситуации лондонскому клубу.


Метки Бели, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2022 09:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. nehta 08.09.2022 10:01 # nehta
    Обидно конечно, Томасу, но 13млн компенсации должны немного скрасить ему спокойные осенние вечера в тихом уютном месте.

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  2. quavo 08.09.2022 09:38 # quavo
    жалкая пародия омериканского лопуха на нашего Романа Аркадича. челси рип

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  3. closer 08.09.2022 09:33 # closer
    Неожиданно.
    Не думаю что Бэли такой профан как тут многие про него твердят.

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  4. superglor 08.09.2022 09:28 # superglor
    Наконец-то у пенсов ушел толковый владелец и вместо него пришел америкос дуралей. Наконец-то эта дворовая команда рентбоев без истории скатится обратно в середину таблицы и ее самым важным матчем в сезоне будет дерби с Фулхэмом, как в Фифе 06.

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  5. breadpeat 08.09.2022 09:24 # breadpeat
    Щас Тод Бейли сам пойдет тренировать, зря купил что ли.. Надо веселиться

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  6. staryi-eblan 08.09.2022 09:15 # staryi-eblan
    Одно из самых тупых решений Челси в 21 веке. Уволили выдающегося тренера, который сердцем и душой был за клуб.

    Не удивлюсь, если этот сезон будет очередным из провальных. Успехов Томасу, он не заслужил такого гнилого отношения от Боули.

    Теперь Пенсов ждут темные и тяжелые времена. На рынке нет достойных тренеров. Главное ЗЗ и МП не назначать

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  7. ian 08.09.2022 09:09 # ian
    В Чуханси традиция увольнять по телефону. По-человечески там, по-видимому, не привыкли общаться

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  8. felix-the-cat 08.09.2022 09:05 # felix-the-cat
    Не думаю что Тухеля уволили скорее всего обоюдное решение. (С)

    Пидорастерка

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