Тухель был в шоке от своего увольнения из "Челси"
Томас Тухель был шокирован решением "Челси" уволить его с поста главного тренера.
Из-за ухудшившихся отношений с владельцами клубами и игроками команды, на что наложился невыразительный старт нового сезона, накануне Тухель лишился своей работы.
Как сообщает The Telegraph, в среду Тухель был вызван на базу "синих" в Кобхэме к 9:30 утра. Томас готовился к разбору полетов с Тоддом Бели, но вместо этого владелец клуба указал 49-летнему немцу на дверь. Спустя полчаса об этом было объявлено официально.
Утверждается, что Тухель принял это решение "спокойно и зрело", не став возражать Бели и просить о втором шансе. Однако Томас убежден, что боссы клуба чересчур поспешили и должны были дать ему больше времени.
К моменту увольнения отношения Тухеля с владельцами "Челси" уже были довольно напряженными. Томас был недоволен, что Бели у него за спиной вел переговоры с агентом Жорже Мендешем насчет нападающего Криштиану Роналду. Также немецкого тренера раздражало, что боссы лезут в дела первой команды и просят объяснить его тактику и решения по составу.
Ожидается, что теперь Тухель сделает некоторый перерыв, прежде чем возьмется за новую работу. Увольнение из "Челси" не должно испортить репутацию Томаса, который в прошлом сезоне отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" ради того, чтобы сохранить преданность оказавшемуся в сложной ситуации лондонскому клубу.
08.09.2022 09:00
Просмотров: 2907
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Обидно конечно, Томасу, но 13млн компенсации должны немного скрасить ему спокойные осенние вечера в тихом уютном месте.
(ответить)
жалкая пародия омериканского лопуха на нашего Романа Аркадича. челси рип
(ответить)
Неожиданно.
Не думаю что Бэли такой профан как тут многие про него твердят.
(ответить)
Наконец-то у пенсов ушел толковый владелец и вместо него пришел америкос дуралей. Наконец-то эта дворовая команда рентбоев без истории скатится обратно в середину таблицы и ее самым важным матчем в сезоне будет дерби с Фулхэмом, как в Фифе 06.
(ответить)
Щас Тод Бейли сам пойдет тренировать, зря купил что ли.. Надо веселиться
(ответить)
Одно из самых тупых решений Челси в 21 веке. Уволили выдающегося тренера, который сердцем и душой был за клуб.
Не удивлюсь, если этот сезон будет очередным из провальных. Успехов Томасу, он не заслужил такого гнилого отношения от Боули.
Теперь Пенсов ждут темные и тяжелые времена. На рынке нет достойных тренеров. Главное ЗЗ и МП не назначать
(ответить)
В Чуханси традиция увольнять по телефону. По-человечески там, по-видимому, не привыкли общаться
(ответить)
Не думаю что Тухеля уволили скорее всего обоюдное решение. (С)
Пидорастерка
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий