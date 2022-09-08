Робертсон: "Мы заслужили это"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон признал, что результат выездного матча Лиги Чемпионов против "Наполи" справедлив.

"Ливерпуль" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения 4:1 в Неаполе, и Робертсон негодует от того, как много свободных зон его команда оставляла сопернику, особенно в первом тайме. У Энди даже сложилось впечатление, что "красные" были в меньшинстве.



"Мы были чересчур уязвимы. Нельзя приезжать в такое место и быть настолько открытым".



"Мы имели свои моменты, но их команда была гораздо лучше. Будучи прессингующей командой и проигрывая единоборство, ты должен быть готов подстраховать своего партнера, и слишком часто это оборачивалось против нас — соперник получал свободное пространство, получал мяч у нас за спиной и создавал проблемы нашей паре центральных защитников".



"Когда проводишь выездной матч Лиги Чемпионов, ты не можешь играть настолько открыто. Ты должен делать базовые вещи, ты должен быть компактным. Сегодня вечером мы создавали моменты, но мы заслужили этот результат. Соперник слишком часто находил свободное пространство в первом тайме — такое впечатление, что у них был лишний игрок, и это не похоже на нас".



"Ты должен быть готов сражаться, а мы — не были", — сообщил Робертсон BT Sport.