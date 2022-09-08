Клопп: "Ливерпуль" не играет как команда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "красные" не играют как команда и должны поскорее "заново обрести себя".

В среду вечером "Ливерпуль" был разгромлен в гостях у "Наполи" со счетом 4:1, показав на удивление слабый футбол в обороне и атаке.



Таким образом, "красные" одержали только две победы в семи первых матчах нового сезона, и Клопп требует от подопечных улучшить все аспекты игры.



"Это было по-настоящему тяжело, но я бы сказал, что это не так сложно объяснить. Во-первых, "Наполи" сыграл очень хорошо, а мы — нет. Это первое объяснение поражения. Нам слегка не повезло с назначением обоих пенальти".



"Два следующих гола мы преподнесли им на блюдечке. Это не круто, мы должны были обороняться лучше в самом начале (комбинаций) и в последний момент тоже".



"Мы не были компактны в обороне или в атаке. Чтобы пропустить три гола за тайм с Алиссоном на воротах, нужно сыграть по-настоящему плохо. Вы видели это на поле. Мы не работали как команда. Поэтому мы проигрываем матчи".



"Нам нужно заново обрести себя. Нам не хватает многих вещей, хотя и не во всех матчах. Приближается середина сезона Премьер-Лиги и кампании Лиги Чемпионов, и нам нужно быстро прибавить. Нам нужно улучшить свою игру почти во всем".



"Через три дня нам играть с "Вулверхэмптоном". Наверное, если они видели матч сегодня вечером, они не переставали смеяться и говорить, что это идеальный момент", — сообщил Клопп BT Sport.