Пикфорд выбыл на месяц

Первый номер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд пропустит около месяца с травмой бедра.

Пикфорд стал одним из главных героев матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшую субботу (0:0), сыграв все 90 минут.



После мерсисайдского дерби Джордан был вынужден обратиться за медицинской помощью, и углубленное обследование обнаружило у него довольно серьезную травму.



Теперь 28-летний голкипер пропустит матчи "ирисок" против "Арсенала", "Вест Хэма" и "Саутгемптона" в Премьер-Лиге, а также поединки сборной Англии против Италии и Германии в Лиге Наций.



В данный момент с травмой колена отсутствует и третий голкипер "Эвертона" Энди Лонерган, что оставляет главного тренера Фрэнка Лэмпарда лишь с Асмиром Беговичем на последнем рубеже, однако Sky Sports не ожидает, что "ирисок" будет приглашать нового голкипера.