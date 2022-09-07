"Ноттингем Форест" подписал Орье

Бывший защитник "Тоттенхэма" Серж Орье перешел в "Ноттингем Форест" в качестве свободного агента.

Минувшим летом, напомним, "Форест" подписал 21 нового игрока, однако "лесникам" этого оказалось мало, и они решили пригласить еще и опытного Орье.



29-летний ивуариец, находившийся без клуба после расставания с "Вильярреалом" в конце прошлого сезона, добавит конкуренции Неко Уильямсу на правом фланге обороны "Форест".



За плечами у Орье солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге и еврокубках. За четыре года в "Тоттенхэме" Серж провел 110 матчей, а в прошлом сезоне достиг с "Вильярреалом" полуфинала Лиги Чемпионов.