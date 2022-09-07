"Ноттингем Форест" подписал Орье

Серж Орье Бывший защитник "Тоттенхэма" Серж Орье перешел в "Ноттингем Форест" в качестве свободного агента.

Минувшим летом, напомним, "Форест" подписал 21 нового игрока, однако "лесникам" этого оказалось мало, и они решили пригласить еще и опытного Орье.

29-летний ивуариец, находившийся без клуба после расставания с "Вильярреалом" в конце прошлого сезона, добавит конкуренции Неко Уильямсу на правом фланге обороны "Форест".

За плечами у Орье солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге и еврокубках. За четыре года в "Тоттенхэме" Серж провел 110 матчей, а в прошлом сезоне достиг с "Вильярреалом" полуфинала Лиги Чемпионов.


Метки Вильярреал, Ноттингем Форест, Орье, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2022 23:00

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  1. jirrort 07.09.2022 23:01 # jirrort
    Их не остановить даже после закрытия трансферного окна, просто акуевшие типы.

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