Каррагер шокирован увольнением Тухеля

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер признался, что увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера "Челси" стало "огромным шоком" для него.

Минувшим летом "Челси" потратил рекордные 273 миллиона фунтов на укрепление состава, и Тухель принимал непосредственное участие в приглашении новичков.



Поэтому Каррагер ожидал, что владелец "синих" Тодд Бели даст Томасу время, чтобы сформировать команду из имеющихся игроков.



"Это стало шоком — просто я думал, что новый режим "Чели" будет иным, нежели Роман Абрамович. Несколько дней назад я сказал, что, будь Абрамович все еще у руля, вам было бы страшно за Томаса Тухеля, учитывая происходившее в прошлом с Жозе Моуриньо, Антонио Конте, Карло Анчелотти — многими отличными тренерами. Я на самом деле чувствовал, что этот режим может быть другим, поэтому это огромный шок".



"Они не лучшим образом стартовали, и мы понимаем это, но было ощущение, что "Челси" нуждается в окончании трансферного окна, чтобы собрать команду и затем дать своему тренеру топ-уровня несколько недель или месяцев, чтобы поставить им игру".



"Позади шесть матчей сезона. Он купил Обамеянга, который дебютировал вчера вечером, и Фофана, который сыграл два матча, но люди помнят, как много денег было инвестирована в эту команду, отсюда и давление. Томас Тухель, который летом был почти как спортивный директор, понимал это".



"Он активно участвовал в приглашении игроков, поэтому следовало дать ему больше времени — хотя бы эти три матча, что остаются до международного перерыва. Я не знаю, откуда такая спешка. Думаю, им следовало посмотреть, изменится ли что-нибудь в игре и результатах в ближайших трех матчах".



"Это большой шок, потому что у "Челси" новая команда, и именно тренер вместе с новым владельцем собрал ее. Ему следовало дать больше времени, чтобы эта команда заработала на поле", — цитирует Каррагера Sky Sports.